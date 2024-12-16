Згідно з реалізацією Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року, затверджено методичні рекомендації з облаштування безбар'єрного простору у закладах освіти. Про них повідомляє 24 Канал, посилаючись на інформацію МОН.

Дивіться також У МОН запроваджують гендерний аудит: Лісовий розповів, які рішення прийняті

Що рекомендує методичка

Міністерство розвитку громад та територій України розробило та затвердило Методичні рекомендації щодо забезпечення доступності будівель, приміщень та іншої інфраструктури закладів освіти для маломобільних груп населення. Це допоможе власникам (балансоутримувачам) будівель, приміщень та іншої інфраструктури закладів освіти створювати безперешкодне середовище та забезпечувати рівні можливості для всіх учасників освітнього процесу.

Державна політика безбар’єрності передбачає створення, забезпечення та підтримання відповідних умов для навчання в інклюзивних класах (групах), на робочому місці для працівників закладів освіти та для відвідувачів закладів освіти (зокрема, батьків). Дані Методичні рекомендації розроблено на виконання Плану заходів на 2023 – 2024 роки з реалізації Національної стратегії.

Серед першочергових заходів у посібнику визначено облаштування доступності, серед яких – облаштування пішохідних доріжок до закладів освіти, місць для паркування, прилеглої території, пандусу, входів до будівлі, ґанків, тамбурів, коридорів, приміщень та ліфтів, санітарно-гігієнічних приміщень.

Посібник також визначає особливості доступності для закладів різних рівнів освіти дошкільних, закладів загальної середньої освіти, закладів вищої освіти. Рекомендації стосуються, наприклад, облаштування класів та бібліотек у школах, їдалень, лекційних аудиторій та лабораторій, гуртожитків, ігрових кімнат та приміщень для сну у закладах дошкільної освіти, ігрових майданчиків тощо.

Облаштування лекційної аудиторії / ілюстрація з посібника

Важливо також облаштовувати доступні приміщення для вихователів, вчителів, викладачів, наукових співробітників та іншого персоналу, що належить до маломобільних груп населення. До уваги взято і облаштування укриттів у закладах освіти.

Облаштування учительської / ілюстрація з посібника

Державою заклади освіти визначено одним з основних пріоритетів створення безбар’єрного простору у населених пунктах.

Відповідальним за формування фізичної безбар'єрності в закладах освіти є засновник або уповноважений ним орган (особа) та керівники закладів освіти, а також органи державної влади, установи, організації, підприємства, до сфери управління яких належить заклад освіти.