Согласно реализации Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине на период до 2030 года, утверждены методические рекомендации по обустройству безбарьерного пространства в учебных заведениях. О них сообщает 24 Канал, ссылаясь на информацию МОН.

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Что рекомендует методичка

Министерство развития общин и территорий Украины разработало и утвердило Методические рекомендации по обеспечению доступности зданий, помещений и другой инфраструктуры учебных заведений для маломобильных групп населения. Это поможет владельцам (балансодержателям) зданий, помещений и другой инфраструктуры учебных заведений создавать беспрепятственную среду и обеспечивать равные возможности для всех участников образовательного процесса.

Государственная политика безбарьерности предусматривает создание, обеспечения и поддержания соответствующих условий для обучения в инклюзивных классах (группах), на рабочем месте для работников учебных заведений и для посетителей учебных заведений (в частности, родителей). Данные Методические рекомендации разработаны во исполнение Плана мероприятий на 2023 – 2024 годы по реализации Национальной стратегии.

Среди первоочередных мероприятий в пособии определены обустройство доступности, среди которых – обустройство пешеходных дорожек в учебные заведения, мест для парковки, прилегающей территории, пандуса, входов в здание, крыльца, тамбуров, коридоров, помещений и лифтов, санитарно-гигиенических помещений.

Пособие также определяет особенности доступности для учреждений разных уровней образования дошкольных, учреждений общего среднего образования, учреждений высшего образования. Рекомендации касаются, например, обустройства классов и библиотек в школах, столовых, лекционных аудиторий и лабораторий, общежитий, игровых комнат и помещений для сна в учреждениях дошкольного образования, игровых площадок и тому подобное.

Обустройство лекционной аудитории / иллюстрация из пособия

Важно также обустраивать доступные помещения для воспитателей, учителей, преподавателей, научных сотрудников и другого персонала, принадлежащего к маломобильным группам населения. Во внимание принято и обустройство укрытий в учебных заведениях.

Обустройство учительской / иллюстрация из пособия

Государством учебные заведения определены одним из основных приоритетов создания безбарьерного пространства в населенных пунктах.

Ответственным за формирование физической безбарьерности в учебных заведениях является учредитель или уполномоченный им орган (лицо) и руководители учебных заведений, а также органы государственной власти, учреждения, организации, предприятия, к сфере управления которых относится учебное заведение.