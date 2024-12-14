Об итогах проведенной работы МОН в рамках "Партнерства Биарриц" – международной инициативы равных прав и возможностей для всех, пишет 24 Канал, опираясь на фейсбук-страницу Оксена Лисового.

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Что сделано для реализации программы гендерного равенства

По словам министра образования Оксена Лисового, в 2020 году Украина стала членом партнерства, взяв на себя 5 основных обязательств. Одно из них – обеспечение принципов гендерного равенства в образовании.

Министр проинформировал, что последние 4 года Министерством образования и науки в направлении реализации соответствующих образовательных политик был принят ряд решений:

  • Принятие "Стратегии внедрения гендерного равенства в сфере образования до 2030 года".
  • Разработку и реализацию плана мероприятий на 2022 – 2024 годы для внедрения этой стратегии.
  • Введение антидискриминационной экспертизы учебных материалов.
  • Начало проведения гендерного аудита в учебных заведениях.

Внедрение этих политик – важный шаг в направлении утверждения равных гендерных возможностей. Следующий – более широкая и активная их имплементация в образовательный процесс,
– отметил министр образования и науки.

Что такое "Партнерства Биарриц"

Это международная инициатива равных прав и возможностей, к которой Украина присоединилась 11 сентября 2020 года по инициативе первой леди Елены Зеленской. Согласно ей Украина обязалась работать по нескольким направлениям – создавать равные условия для родителей по уходу за ребенком и равные возможности для комфортного передвижения маломобильных групп населения и семей с детьми, уменьшить разрыв в оплате труда женщин и мужчин, обеспечить соблюдение гендерного равенства в образовании, а также противодействовать домашнему насилию и насилию по признаку пола.