При этом будут сдавать тестирование в течение одного дня, отмечает 24 Канал. Такое заявление сделала руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, информирует "Моя школа".

Смотрите также Какие будут минимальные баллы по предметам НМТ для поступления в вузы в 2025 году

Как будет происходить НМТ в 2025 году

Вакуленко отметила: хотя составление мультитеста в течение одного дня является значительной нагрузкой, однако это – вопрос безопасности.

При этом поступающим, которые находятся на территориях, где продолжаются боевые действия, придется ехать дважды на тестирование, что будет вызывать сложности.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Руководительница УЦОКО также отметила: для того, чтобы проводить экзамен в течение двух дней, придется увеличить количество временных экзаменационных центров. Зато не все учебные заведения могут обеспечить технические и безопасные условия для этого.

Интересно! Ранее мы подробно рассказывали о том, как проходила основная сессия НМТ-2024 и сколько предметов будут сдавать участники мультитеста 2025 года. Об этом читайте в интервью Татьяны Вакуленко Образованию 24.

В УЦОКО также отметили, что санитарный регламент не распространяют на НМТ, ведь его организуют для поступления.