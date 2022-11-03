Цього разу колаборантку виявили на Ізюмщині. Вона у час окупації росіянами стала "директоркою" школи.

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На Харківщині виявили колаборантку

Колаборанткою виявилася 48 – річна жінка. Вона впроваджувала російські стандарти освіти на Ізюмщині. Їй вже повідомили про підозру.

За даними слідства, наприкінці липня вона стала "директоркою" школи у селі Яковенкове. Таку пропозицію отримала від представників окупаційної влади. Згодом колаборантка повідомила вчителям, батькам та учням про впровадження у школі російських стандартів освіти.

До слова, ця "директорка" разом з іншими працівниками школи вилучила підручники з української мови та літератури, а також українську символіку.

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Які докази русифікації виявили на Харківщині

  • На Харківщині прокурори вилучили дипломи російського зразка та зарплату викладачів у рублях. Таким був результат огляду медичного коледжу у Вовчанську, повідомив Болвінов.
  • Правоохоронці також вилучили освітню програму за стандартами Росії і список для отримання російських сім-карт.
  • Прокурори також вилучили речові докази, які використають у розслідуванні злочинів країни-агресора та колаборантів.
  • Начальник слідчого управління поліції Харківської області розповів і про колишніх освітян, які ставали на бік ворога та впроваджували освітній процес росіян. Росіяни знищували підручники, палили їх у котельнях.
  • Натомість упроваджували свої російські книжки, завозили їх, агітували про правильність освітнього процесу за російськими стандартами.
  • На противагу освітянам-колаборантам на деокупованій частині Харківщини є вчителі, які ховали українські підручники в батареях, аби їх не спалили.
  • Болвінов також повідомив, що росіяни та колаборанти забороняли українську мову, знищували та спалювали українські підручники в школах, зруйнували експонати в музеї українознавства в школі міста Ізюм.
  • Правоохоронці відкрили мінімум 12 справ щодо колаборантів-освітян.
  • Також правоохоронці затримали на деокупованій частині Харківщини директора освітнього закладу. Колаборант очолював Андріївський ліцей Великобурлуцької селищної ради.