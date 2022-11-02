Чимало зрадників зокрема на деокупованій частині Харківщині. Про викриття ще одного колаборанта повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.
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Колаборантом виявився директор ліцею
Так, правоохоронці затримали на деокупованій частині Харківщини директора освітнього закладу. Колаборант очолював Андріївський ліцей Великобурлуцької селищної ради.
Віктора Михайловича затримали 1 листопада. Під час російської окупації села Андріївка він погодився співпрацювати з окупантами. Зокрема запровадив російський навчальний план і змушував працівників ліцею працювати відповідно до нього. А тим, хто не хотів цього робити, наказав звільнитися.
Зраднику вже вручили підозру. Йому загрожують виправні роботи до двох років, арешт терміном до 6 місяців або позбавленням волі на строк від 3 років з позбавленням права працювати у сфері освіти.
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Які докази русифікації виявили на Харківщині
- На Харківщині прокурори вилучили дипломи російського зразка та зарплату викладачів у рублях. Таким був результат огляду медичного коледжу у Вовчанську, повідомив Болвінов.
- Правоохоронці також вилучили освітню програму за стандартами Росії і список для отримання російських сім-карт.
- Прокурори також вилучили речові докази, які використають у розслідуванні злочинів країни-агресора та колаборантів.
- Начальник слідчого управління поліції Харківської області розповів і про колишніх освітян, які ставали на бік ворога та впроваджували освітній процес росіян. Росіяни знищували підручники, палили їх у котельнях.
- Натомість упроваджували свої російські книжки, завозили їх, агітували про правильність освітнього процесу за російськими стандартами.
- На противагу освітянам-колаборантам на деокупованій частині Харківщини є вчителі, які ховали українські підручники в батареях, аби їх не спалили.
- Болвінов також повідомив, що росіяни та колаборанти забороняли українську мову, знищували та спалювали українські підручники в школах, зруйнували експонати в музеї українознавства в школі міста Ізюм.
- Правоохоронці відкрили мінімум 12 справ щодо колаборантів-освітян.