Чимало зрадників зокрема на деокупованій частині Харківщині. Про викриття ще одного колаборанта повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

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Так, правоохоронці затримали на деокупованій частині Харківщини директора освітнього закладу. Колаборант очолював Андріївський ліцей Великобурлуцької селищної ради.

Віктора Михайловича затримали 1 листопада. Під час російської окупації села Андріївка він погодився співпрацювати з окупантами. Зокрема запровадив російський навчальний план і змушував працівників ліцею працювати відповідно до нього. А тим, хто не хотів цього робити, наказав звільнитися.

Зраднику вже вручили підозру. Йому загрожують виправні роботи до двох років, арешт терміном до 6 місяців або позбавленням волі на строк від 3 років з позбавленням права працювати у сфері освіти.

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