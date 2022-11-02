Начальник слідчого обласного управління поліції Сергій Болвінов розповів, як саме окупанти впроваджували "русскій мір" в регіоні. Також про те, як їм допомагали місцеві колаборанти.

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Як окупанти русифікували сферу освіти на Харківщині

За словами Болвінова, росіяни та колаборанти забороняли українську мову, знищували та спалювали українські підручники в школах, зруйнували експонати в музеї українознавства в школі міста Ізюм.

Також правоохоронці відкрили 12 справ щодо колаборантів-освітян.

У Бабенково місцева мешканка погодилась стати директором школи, впроваджувала російські стандарти. А також відправила двох українських вчителів до Курська для отримання методик, за якими вони планували навчати дітей,

– повідомив слідчий.

Випадки освітнього колаборанства також зафіксували у таких містах та селах:

Ізюм;

Куп'янськ;

Балаклія;

Борова;

Вовчанськ;

Хотімля;

Яковенково;

Грушівка;

Бабенково;

Великий Бурлук;

Малий Бурлук.

Деякі з цих колаборантів встигли втекти з області, разом з окупантами, але деякі залишились – і вже отримують підозри. Слідчі почали працювати з перших днів деокупації,

– наголосив Болвінов.

Він також акцентував, що українським дітям не потрібні російські методики та підручники для отримання знань, а тим паче – російська пропаганда.

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