Начальник слідчого обласного управління поліції Сергій Болвінов розповів, як саме окупанти впроваджували "русскій мір" в регіоні. Також про те, як їм допомагали місцеві колаборанти.
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Як окупанти русифікували сферу освіти на Харківщині
За словами Болвінова, росіяни та колаборанти забороняли українську мову, знищували та спалювали українські підручники в школах, зруйнували експонати в музеї українознавства в школі міста Ізюм.
Також правоохоронці відкрили 12 справ щодо колаборантів-освітян.
У Бабенково місцева мешканка погодилась стати директором школи, впроваджувала російські стандарти. А також відправила двох українських вчителів до Курська для отримання методик, за якими вони планували навчати дітей,
– повідомив слідчий.
Випадки освітнього колаборанства також зафіксували у таких містах та селах:
- Ізюм;
- Куп'янськ;
- Балаклія;
- Борова;
- Вовчанськ;
- Хотімля;
- Яковенково;
- Грушівка;
- Бабенково;
- Великий Бурлук;
- Малий Бурлук.
Деякі з цих колаборантів встигли втекти з області, разом з окупантами, але деякі залишились – і вже отримують підозри. Слідчі почали працювати з перших днів деокупації,
– наголосив Болвінов.
Він також акцентував, що українським дітям не потрібні російські методики та підручники для отримання знань, а тим паче – російська пропаганда.
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Які ще докази русифікації виявили на Харківщині
- На Харківщині прокурори вилучили дипломи російського зразка та зарплату викладачів у рублях. Таким був результат огляду медичного коледжу у Вовчанську, повідомив Болвінов.
- Правоохоронці також вилучили освітню програму за стандартами Росії і список для отримання російських сім-карт.
- Прокурори також вилучили речові докази, які використають у розслідуванні злочинів країни-агресора та колаборантів.
- Начальник слідчого управління поліції Харківської області розповів і про колишніх освітян, які ставали на бік ворога та впроваджували освітній процес росіян. Росіяни знищували підручники, палили їх у котельнях.
- Натомість упроваджували свої російські книжки, завозили їх, агітували про правильність освітнього процесу за російськими стандартами.
- На противагу освітянам-колаборантам на деокупованій частині Харківщини є вчителі, які ховали українські підручники в батареях, аби їх не спалили.
- Болвінов наголосив, що усі злочинці будуть покарані. А тим освітянам, які не сприяли ворогу, висловив подяку.