Начальник слідчого обласного управління поліції Сергій Болвінов розповів, як саме окупанти впроваджували "русскій мір" в регіоні. Також про те, як їм допомагали місцеві колаборанти.

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Як окупанти русифікували сферу освіти на Харківщині

За словами Болвінова, росіяни та колаборанти забороняли українську мову, знищували та спалювали українські підручники в школах, зруйнували експонати в музеї українознавства в школі міста Ізюм.

Також правоохоронці відкрили 12 справ щодо колаборантів-освітян.

У Бабенково місцева мешканка погодилась стати директором школи, впроваджувала російські стандарти. А також відправила двох українських вчителів до Курська для отримання методик, за якими вони планували навчати дітей,
– повідомив слідчий.

Випадки освітнього колаборанства також зафіксували у таких містах та селах:

  • Ізюм;
  • Куп'янськ;
  • Балаклія;
  • Борова;
  • Вовчанськ;
  • Хотімля;
  • Яковенково;
  • Грушівка;
  • Бабенково;
  • Великий Бурлук;
  • Малий Бурлук.

Деякі з цих колаборантів встигли втекти з області, разом з окупантами, але деякі залишились – і вже отримують підозри. Слідчі почали працювати з перших днів деокупації,
– наголосив Болвінов.

Він також акцентував, що українським дітям не потрібні російські методики та підручники для отримання знань, а тим паче – російська пропаганда.

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Які ще докази русифікації виявили на Харківщині

  • На Харківщині прокурори вилучили дипломи російського зразка та зарплату викладачів у рублях. Таким був результат огляду медичного коледжу у Вовчанську, повідомив Болвінов.
  • Правоохоронці також вилучили освітню програму за стандартами Росії і список для отримання російських сім-карт.
  • Прокурори також вилучили речові докази, які використають у розслідуванні злочинів країни-агресора та колаборантів.
  • Начальник слідчого управління поліції Харківської області розповів і про колишніх освітян, які ставали на бік ворога та впроваджували освітній процес росіян. Росіяни знищували підручники, палили їх у котельнях.
  • Натомість упроваджували свої російські книжки, завозили їх, агітували про правильність освітнього процесу за російськими стандартами.
  • На противагу освітянам-колаборантам на деокупованій частині Харківщини є вчителі, які ховали українські підручники в батареях, аби їх не спалили.
  • Болвінов наголосив, що усі злочинці будуть покарані. А тим освітянам, які не сприяли ворогу, висловив подяку.