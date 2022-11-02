Начальник следственного областного управления полиции Сергей Болвинов рассказал, как именно оккупанты внедряли "русский мир" в регионе. Также о том, как им помогали местные коллаборанты.

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Как оккупанты русифицировали сферу образования на Харьковщине

По словам Болвинова, россияне и коллаборанты запрещали украинский язык, уничтожали и сжигали украинские учебники в школах, разрушили экспонаты в музее украиноведения в школе Изюма.

Также правоохранители открыли 12 дел в отношении коллаборантов-просветителей.

В Бабенково местная жительница согласилась стать директором школы, внедряла российские стандарты. А также отправила двух украинских учителей в Курск для получения методик, по которым они планировали учить детей,
– сообщил следователь.

Случаи образовательного колаборанства также зафиксировали в городах и селах:

  • Изюм;
  • Купянск;
  • Балаклея;
  • Боровая;
  • Волчанск;
  • Хотимля;
  • Яковенково;
  • Грушевка;
  • Бабенково;
  • Великикй Бурлук;
  • Малый Бурлук.

Некоторые из этих коллаборантов успели бежать из области вместе с оккупантами, но некоторые остались – и уже получают подозрения. Следователи начали работать с первых дней деоккупации,
– подчеркнул Болвинов.

Он также акцентировал, что украинским детям не нужны российские методики и учебники для получения знаний, а тем более российская пропаганда.

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Какие еще доказательства русификации обнаружили в Харьковской области

  • В Харьковской области прокуроры изъяли дипломы российского образца и зарплату преподавателей в рублях. Такой был результат осмотра медицинского колледжа в Волчанске, сообщил Болвинов.
  • Правоохранители также изъяли образовательную программу по стандартам России и список для получения российских сим-карт.
  • Прокуроры также изъяли доказательства, которые используют в расследовании преступлений страны-агрессора и коллаборантов.
  • Начальник следственного управления полиции Харьковской области рассказал и о бывших педагогах, которые становились на сторону врага и внедряли образовательный процесс россиян. Россияне уничтожали учебники, жгли их в котельных.
  • Вместо этого внедряли свои российские книги, завозили их, агитировали о правильности образовательного процесса по российским стандартам.
  • В противоположность педагогам-коллаборантам на деоккупированной части Харьковщины есть учителя, которые прятали украинские учебники в батареях, чтобы их не сожгли.
  • Болвинов подчеркнул, что все преступники будут наказаны. А тем педагогам, которые не способствовали врагу, выразил благодарность.