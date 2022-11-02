Много предателей в частности на деоккупированной части Харьковщины. О разоблачении еще одного коллаборанта сообщил начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.
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Коллаборантом оказался директор лицея
Правоохранители задержали на деоккупированной части Харьковщины директора образовательного учреждения. Коллаборант возглавлял Андреевский лицей Великобурлукского поселкового совета.
Виктор Михайлович был задержан 1 ноября. Во время российской оккупации села Андреевка он согласился сотрудничать с оккупантами. В частности, ввел российский учебный план и заставлял работников лицея работать в соответствии с ним. А тем, кто не хотел этого делать, приказал уволиться.
Предателю уже вручили подозрение. Ему грозят исправительные работы до двух лет, арест сроком до 6 месяцев или лишением свободы сроком от 3 лет с лишением права работать в сфере образования.
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Какие доказательства русификации обнаружили на Харьковщине
- В Харьковской области прокуроры изъяли дипломы российского образца и зарплату преподавателей в рублях. Таков был результат проверки медицинского колледжа в Волчанске, сообщил Болвинов.
- Правоохранители также изъяли образовательную программу по стандартам России и список для получения российских сим-карт.
- Прокуроры также изъяли доказательства, которые используют в расследовании преступлений страны-агрессора и коллаборантов.
- Начальник следственного управления полиции Харьковской области рассказал и о бывших педагогах, которые становились на сторону врага и внедряли образовательный процесс россиян. Россияне уничтожали учебники, жгли их в котельных.
- Вместо этого внедряли свои российские книги, завозили их, агитировали о правильности образовательного процесса по российским стандартам.
- В отличие от педагогов-коллаборантов на деоккупированной части Харьковщины есть учителя, которые прятали украинские учебники в батареях, чтобы их не сожгли.
- Болвинов также сообщил, что россияне и коллаборанты запрещали украинский язык, уничтожали и сжигали украинские учебники в школах, разрушили экспонаты в музее украиноведения в школе города Изюм.
- Правоохранители открыли минимум 12 дел в отношении педагогов-коллаборантов.