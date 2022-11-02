Много предателей в частности на деоккупированной части Харьковщины. О разоблачении еще одного коллаборанта сообщил начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.

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Правоохранители задержали на деоккупированной части Харьковщины директора образовательного учреждения. Коллаборант возглавлял Андреевский лицей Великобурлукского поселкового совета.

Виктор Михайлович был задержан 1 ноября. Во время российской оккупации села Андреевка он согласился сотрудничать с оккупантами. В частности, ввел российский учебный план и заставлял работников лицея работать в соответствии с ним. А тем, кто не хотел этого делать, приказал уволиться.

Предателю уже вручили подозрение. Ему грозят исправительные работы до двух лет, арест сроком до 6 месяцев или лишением свободы сроком от 3 лет с лишением права работать в сфере образования.

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