В этот раз коллаборантку обнаружили на Изюмщине. Она во время оккупации россиянами стала "директором" школы.

Читайте Поддержал Россию и увольнял учителей: на деоккупированной территории разоблачили директора-коллаборанта

В Харьковской области обнаружили коллаборантку

Коллаборанткой оказалась 48-летняя женщина. Она внедряла российские стандарты образования на Изюмщине. Ей уже сообщили о подозрении.

По данным следствия, в конце июля она стала "директором" школы в селе Яковенково. Такое предложение получила от представителей оккупационных властей. Впоследствии коллаборантка сообщила учителям, родителям и учащимся о внедрении в школе российских стандартов образования.

Кстати, эта "директор" вместе с другими работниками школы изъяла учебники по украинскому языку и литературе, а также украинскую символику.

Важно Тотальное уничтожение: в ОП сообщили плохие новости об украиноязычных школах в Крыму

Какие доказательства русификации обнаружили на Харьковщине

  • В Харьковской области прокуроры изъяли дипломы российского образца и зарплату преподавателей в рублях. Таков был результат осмотра медицинского колледжа в Волчанске, сообщил Болвинов.
  • Правоохранители также изъяли образовательную программу по стандартам России и список для получения российских сим-карт.
  • Прокуроры также изъяли доказательства, которые используют в расследовании преступлений страны-агрессора и коллаборантов.
  • Начальник следственного управления полиции Харьковской области рассказал и о бывших педагогах, которые становились на сторону врага и внедряли образовательный процесс россиян. Русские уничтожали учебники, жгли их в котельных.
  • Вместо этого внедряли свои русские книги, завозили их, агитировали о правильности образовательного процесса по российским стандартам.
  • В противоположность педагогам-коллаборантам на деоккупированной части Харьковщины есть учителя, которые прятали украинские учебники в батареях, чтобы их не сожгли.
  • Болвинов также сообщил, что русские и коллаборанты запрещали украинский язык, уничтожали и сжигали украинские учебники в школах, разрушили экспонаты в музее украиноведения в школе города Изюм.
  • Правоохранители открыли минимум 12 дел в отношении коллаборантов-просветителей.
  • Также стражи порядка задержали на деоккупированной части Харьковщины директора образовательного учреждения. Коллаборант возглавлял Андреевский лицей Великобурлукского поселкового совета.