В этот раз коллаборантку обнаружили на Изюмщине. Она во время оккупации россиянами стала "директором" школы.
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В Харьковской области обнаружили коллаборантку
Коллаборанткой оказалась 48-летняя женщина. Она внедряла российские стандарты образования на Изюмщине. Ей уже сообщили о подозрении.
По данным следствия, в конце июля она стала "директором" школы в селе Яковенково. Такое предложение получила от представителей оккупационных властей. Впоследствии коллаборантка сообщила учителям, родителям и учащимся о внедрении в школе российских стандартов образования.
Кстати, эта "директор" вместе с другими работниками школы изъяла учебники по украинскому языку и литературе, а также украинскую символику.
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Какие доказательства русификации обнаружили на Харьковщине
- В Харьковской области прокуроры изъяли дипломы российского образца и зарплату преподавателей в рублях. Таков был результат осмотра медицинского колледжа в Волчанске, сообщил Болвинов.
- Правоохранители также изъяли образовательную программу по стандартам России и список для получения российских сим-карт.
- Прокуроры также изъяли доказательства, которые используют в расследовании преступлений страны-агрессора и коллаборантов.
- Начальник следственного управления полиции Харьковской области рассказал и о бывших педагогах, которые становились на сторону врага и внедряли образовательный процесс россиян. Русские уничтожали учебники, жгли их в котельных.
- Вместо этого внедряли свои русские книги, завозили их, агитировали о правильности образовательного процесса по российским стандартам.
- В противоположность педагогам-коллаборантам на деоккупированной части Харьковщины есть учителя, которые прятали украинские учебники в батареях, чтобы их не сожгли.
- Болвинов также сообщил, что русские и коллаборанты запрещали украинский язык, уничтожали и сжигали украинские учебники в школах, разрушили экспонаты в музее украиноведения в школе города Изюм.
- Правоохранители открыли минимум 12 дел в отношении коллаборантов-просветителей.
- Также стражи порядка задержали на деоккупированной части Харьковщины директора образовательного учреждения. Коллаборант возглавлял Андреевский лицей Великобурлукского поселкового совета.