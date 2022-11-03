В этот раз коллаборантку обнаружили на Изюмщине. Она во время оккупации россиянами стала "директором" школы.

Читайте Поддержал Россию и увольнял учителей: на деоккупированной территории разоблачили директора-коллаборанта

В Харьковской области обнаружили коллаборантку

Коллаборанткой оказалась 48-летняя женщина. Она внедряла российские стандарты образования на Изюмщине. Ей уже сообщили о подозрении.

По данным следствия, в конце июля она стала "директором" школы в селе Яковенково. Такое предложение получила от представителей оккупационных властей. Впоследствии коллаборантка сообщила учителям, родителям и учащимся о внедрении в школе российских стандартов образования.

Кстати, эта "директор" вместе с другими работниками школы изъяла учебники по украинскому языку и литературе, а также украинскую символику.

Важно Тотальное уничтожение: в ОП сообщили плохие новости об украиноязычных школах в Крыму

Какие доказательства русификации обнаружили на Харьковщине