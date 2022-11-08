Так, в Минобразования обращаются учителя с оккупированных территорий. Они отмечают, что получают зарплату несвоевременно или не в полном объеме.

Важно Что делать учителям, выехавшим из оккупации

Получат ли зарплату учителя с ВОТ

В МОН уточнили, что, согласно Бюджетному кодексу, учителя должны получать зарплату из местной казны. Поэтому за выплаты ответственны учредители школ.

Если зарплату задерживают или недоплачивают, учителям нужно обращаться к местным властям. В случае несогласия с решением – в департамент образования и науки ОВА.

Также согласно законодательству зарплату выплачивают на условиях трудового договора.

В МОН при этом уточнили, что работодатель не будет отвечать за несвоевременную выплату педагогам, если докажет, что это из-за боевых действий было невозможно. Однако выдать зарплату все-таки должен.

Кстати, на зарплату учителей из госбюджета выделят субвенцию. Ее местные бюджеты получают дважды в месяц (в первый рабочий день и 11 числа месяца).

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Всех ли учителей на деоккупированных территориях сочтут предателями

  • Образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев рассказал, что согласно Уголовному кодексу, работающего на оккупанта будут считать коллаборантом.
  • При этом подобный человек получит наказание за свою деятельность.
  • Однако, по словам Горбачева, часто учителям угрожают оккупационные "власти".
  • Поэтому они вынуждены работать по принуждению, ведь боятся за свою жизнь и жизнь своих родных.
  • Хотя есть и те, кто сжигает вышиванки и помогают организовывать "референдумы".
  • Так что образовательный омбудсмен убежден, что статья № 111 – 1 Уголовного Кодекса нуждается в уточнении.