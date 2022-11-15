Минобразования подготовило пошаговую инструкцию по возобновлению обучения после освобождения временно оккупированных территорий. Они пригодятся руководителям на местах.

Важно Будут ли учить детей педагоги-коллаборанты в Херсонской области: МОН определило их педагогическую судьбу

Как возобновить обучение на деоккупированных территориях

Как восстановить и организовать безопасное обучение и кто за этот процесс должен отвечать, читайте ниже.

Что должны сделать местные власти для возобновления обучения:

  • определить первоочередные потребности для возобновления обучения и внедрения их в жизнь;
  • установить место нахождения учеников, учителей;
  • проанализировать контингент школьников;
  • создать безопасные условия обучения;
  • проверить, обеспечены ли ученики и учителя учебниками и т.п.;
  • организовывать обучение в соответствии с ситуацией безопасности.

Что должен делать руководитель органа управления образования:

  • изучить техническое состояние зданий учебных заведений;
  • осуществить учет школьников;
  • определить, какие учебные заведения нуждаются в ремонте и восстановлении;
  • обеспечить обустройство укрытий;
  • проверить наличие и необходимое количество учебников, компьютеров и автобусов;
  • проверить наличие учителей на деоккупированной территории.
  • обеспечить (при необходимости) льготный проезд учеников.

Что должен делать директор школы:

  • обеспечить работу образовательного учреждения;
  • организовать его финансово-хозяйственную деятельность;
  • обеспечить необходимое количество педагогов и работников;
  • утвердить режим работы учебного заведения и его образовательную программу;
  • создать в школе безопасную образовательную среду;
  • организовать питание и медицинское обеспечение учеников.

Будут ли учить детей педагоги-коллаборанты

  • Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко в эфире национального телемарафона сообщил, что согласно украинскому законодательству руководители школ могут расторгнуть трудовой договор с учителем, который стал коллаборантом.
  • По словам чиновника, это не только право, это будет обязанностью новых руководителей украинских школ.
  • Ведь учителя, согласившиеся на коллаборацию с оккупантом, не имеют права в украинских школах учить детей, которые видели зверства, совершённые теми с россиянами.