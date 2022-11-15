Минобразования подготовило пошаговую инструкцию по возобновлению обучения после освобождения временно оккупированных территорий. Они пригодятся руководителям на местах.

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Как возобновить обучение на деоккупированных территориях

Как восстановить и организовать безопасное обучение и кто за этот процесс должен отвечать, читайте ниже.

Что должны сделать местные власти для возобновления обучения:

определить первоочередные потребности для возобновления обучения и внедрения их в жизнь;

установить место нахождения учеников, учителей;

проанализировать контингент школьников;

создать безопасные условия обучения;

проверить, обеспечены ли ученики и учителя учебниками и т.п.;

организовывать обучение в соответствии с ситуацией безопасности.

Важно! К обучению и его организации допускают только тех учителей, которые не изменили Украине, находясь в оккупации.

Что должен делать руководитель органа управления образования:

изучить техническое состояние зданий учебных заведений;

осуществить учет школьников;

определить, какие учебные заведения нуждаются в ремонте и восстановлении;

обеспечить обустройство укрытий;

проверить наличие и необходимое количество учебников, компьютеров и автобусов;

проверить наличие учителей на деоккупированной территории.

обеспечить (при необходимости) льготный проезд учеников.

Что должен делать директор школы:

обеспечить работу образовательного учреждения;

организовать его финансово-хозяйственную деятельность;

обеспечить необходимое количество педагогов и работников;

утвердить режим работы учебного заведения и его образовательную программу;

создать в школе безопасную образовательную среду;

организовать питание и медицинское обеспечение учеников.

Будут ли учить детей педагоги-коллаборанты