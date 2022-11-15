Минобразования подготовило пошаговую инструкцию по возобновлению обучения после освобождения временно оккупированных территорий. Они пригодятся руководителям на местах.
Важно Будут ли учить детей педагоги-коллаборанты в Херсонской области: МОН определило их педагогическую судьбу
Как возобновить обучение на деоккупированных территориях
Как восстановить и организовать безопасное обучение и кто за этот процесс должен отвечать, читайте ниже.
Что должны сделать местные власти для возобновления обучения:
- определить первоочередные потребности для возобновления обучения и внедрения их в жизнь;
- установить место нахождения учеников, учителей;
- проанализировать контингент школьников;
- создать безопасные условия обучения;
- проверить, обеспечены ли ученики и учителя учебниками и т.п.;
- организовывать обучение в соответствии с ситуацией безопасности.
Что должен делать руководитель органа управления образования:
- изучить техническое состояние зданий учебных заведений;
- осуществить учет школьников;
- определить, какие учебные заведения нуждаются в ремонте и восстановлении;
- обеспечить обустройство укрытий;
- проверить наличие и необходимое количество учебников, компьютеров и автобусов;
- проверить наличие учителей на деоккупированной территории.
- обеспечить (при необходимости) льготный проезд учеников.
Что должен делать директор школы:
- обеспечить работу образовательного учреждения;
- организовать его финансово-хозяйственную деятельность;
- обеспечить необходимое количество педагогов и работников;
- утвердить режим работы учебного заведения и его образовательную программу;
- создать в школе безопасную образовательную среду;
- организовать питание и медицинское обеспечение учеников.
Будут ли учить детей педагоги-коллаборанты
- Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко в эфире национального телемарафона сообщил, что согласно украинскому законодательству руководители школ могут расторгнуть трудовой договор с учителем, который стал коллаборантом.
- По словам чиновника, это не только право, это будет обязанностью новых руководителей украинских школ.
- Ведь учителя, согласившиеся на коллаборацию с оккупантом, не имеют права в украинских школах учить детей, которые видели зверства, совершённые теми с россиянами.