Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил, что по состоянию на 14 ноября обучение продолжается почти в 13 тысячах школ. Большинство детей ходят в учебные заведения.

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Сколько школ работает в Украине

Так, по словам Шкарлета, более 7,7 тысяч школ работают очно и в смешанном формате. А более 5 тысяч – в онлайн-режиме. А это на 1 тысячу меньше, чем в начале ноября.

В этих школах учится более 4,3 миллионов учеников. Из них:

️очно – более 1 миллиона;

️смешано – более 1,1 миллиона;

онлайн – почти 1,9 миллиона. Из них – более 1 миллиона учеников из Донецкой, Запорожской, Луганской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.

В школах работает более 25 тысяч инклюзивных классов. Там учится почти 40 тысяч учащихся с особыми потребностями.

По словам Шкарлета, в Украине сейчас образование получает более 167 тысяч учеников-переселенцев и почти 95 тысяч школьников из ВОТ.

Сколько детей учатся в детских садах

В почти 9,8 тысячи садиков обучается более 686 тысяч воспитанников. Из них:

️очно – почти 350 тысяч;

️дистанционно – более 255 тысяч;

️смешано – около 82 тысяч.

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