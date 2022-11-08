Чтобы дети имели возможность учиться, МОН разрабатывает варианты онлайн-обучения в случае блэкаутов. Глава министерства образования и науки Украины Сергей Шкарлет в эфире национального телемарафона рассказал детали.
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МОН разрабатывает варианты в случае блэкаутов
Шкарлет уточнил, что Министерство образования и науки совместно с Министерством топлива и энергетики работают над четким графиком отключений электроэнергии. Он должен учесть потребности школ.
Также, по словам министра, рассматривают возможность перехода к посменному обучению.
Во многих школах старшеклассники уже занимаются во вторую смену, младшие классы – в первую. График обучения при этом "сдвинут" на час вперед: уроки начинаются в 9, а не в 8 утра,
– заметил Шкарлет.
Он также подчеркнул, что родители при этом должны помочь ребенку овладеть учебной программой.
Чтобы помочь ученикам в условиях отсутствия интернета, МОН:
- создает интерактивные приложения, не требующие подключения к интернету;
- наполняет электронную библиотеку учебниками для 1 – 11 классов;
- адаптирует контент Всеукраинской школы онлайн для использования без подключения к сети.
При этом Шкарлет отметил проблему обеспечения гаджетами учеников, в частности в сельской местности. В МОН уже решают этот вопрос. Также продолжаются переговоры с международными организациями по обеспечению ноутбуками и планшетами школьников-переселенцев.
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Как учиться, если нет света
Глава Минобразования также рассказал, что для дистанционного обучения в Украине ввели электронные приложения. Они помогут ученикам учиться. Даже при отключении света и в режиме отсутствия интернета.
Какие приложения помогут ученикам учиться
- электронная библиотека на портале Модернизации содержания образования. Она содержит 1335 учебников с 1 по 11 класс;
- издательство "Утро" – учащимся и педагогам предоставили открытый доступ к электронным учебникам для 1 – 5 класса;
- компания EdPro открыла до 1 декабря бесплатный доступ к электронным учебникам;
- на платформе "Украинская школа онлайн" есть 2500 учебных курсов. До конца года загрузят еще 1000;
- также запустили приложение "Изучаю. Не жду". Оно позволяет в условиях отсутствия интернета ученикам 1 – 4 классов овладевать контентом.