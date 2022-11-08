Чтобы дети имели возможность учиться, МОН разрабатывает варианты онлайн-обучения в случае блэкаутов. Глава министерства образования и науки Украины Сергей Шкарлет в эфире национального телемарафона рассказал детали.

Важно Как учиться онлайн, если нет света: в Минобразования ответили

МОН разрабатывает варианты в случае блэкаутов

Шкарлет уточнил, что Министерство образования и науки совместно с Министерством топлива и энергетики работают над четким графиком отключений электроэнергии. Он должен учесть потребности школ.

Также, по словам министра, рассматривают возможность перехода к посменному обучению.

Во многих школах старшеклассники уже занимаются во вторую смену, младшие классы – в первую. График обучения при этом "сдвинут" на час вперед: уроки начинаются в 9, а не в 8 утра,

– заметил Шкарлет.

Он также подчеркнул, что родители при этом должны помочь ребенку овладеть учебной программой.

Чтобы помочь ученикам в условиях отсутствия интернета, МОН:

создает интерактивные приложения, не требующие подключения к интернету;

наполняет электронную библиотеку учебниками для 1 – 11 классов;

адаптирует контент Всеукраинской школы онлайн для использования без подключения к сети.

При этом Шкарлет отметил проблему обеспечения гаджетами учеников, в частности в сельской местности. В МОН уже решают этот вопрос. Также продолжаются переговоры с международными организациями по обеспечению ноутбуками и планшетами школьников-переселенцев.

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Как учиться, если нет света

Глава Минобразования также рассказал, что для дистанционного обучения в Украине ввели электронные приложения. Они помогут ученикам учиться. Даже при отключении света и в режиме отсутствия интернета.

Какие приложения помогут ученикам учиться