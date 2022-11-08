Так, аби діти мали можливість вчитися, МОН розробляє варіанти онлайн-навчання у разі блекаутів. Очільник міністерства освіти і науки України Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону розповів деталі.
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МОН розробляє варіанти у разі блекаутів
Шкарлет уточнив, що Міністерство освіти і науки спільно з Міністерством палива та енергетики працюють над чітким графіком відключень електроенергії. Він має враховувати потреби шкіл.
Також, за словами міністра, розглядають можливість переходу до позмінного навчання.
У багатьох школах старшокласники вже займаються у другу зміну, молодші класи – у першу. Графік навчання при цьому "зсунуто" на годину вперед: уроки починаються о 9, а не о 8 ранку,
– зауважив Шкарлет.
Він також наголосив, що батьки при цьому повинні допомогти дитині опанувати навчальну програму.
Щоб допомогти учням в умовах відсутності інтернету, МОН:
- створює інтерактивні додатки, які не потребують підключення до інтернету;
- наповнює електронну бібліотеку підручниками для 1 – 11 класів;
- пристосовує контент Всеукраїнської школи онлайн для використання без підключення до мережі.
При цьому Шкарлет наголосив на проблемі забезпечення гаджетами учнів, зокрема у сільській місцевості. У МОН уже вирішують це питання. Також тривають перемовини з міжнародними організаціями щодо забезпечення ноутбуками й планшетами школярів-переселенців.
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Як вчитися, якщо немає світла
Очільник Міносвіти також розповів, що для дистанційного навчання в Україні запровадили електронні додатки. Вони допоможуть учням вчитися. Навіть в умовах відключення світла та у режимі відсутності інтернету.
Які додатки допоможуть учням вчитися
- "електронна бібліотека" на порталі Модернізації змісту освіти. Вона містить 1335 підручників з 1 по 11 клас;
- видавництво "Ранок" – учням і педагогам надали відкритий доступ до електронних підручників для 1 – 5 класу;
- компанія EdPro відкрила до 1 грудня безоплатний доступ до електронних підручників;
- на платформі "Українська школа онлайн" є 2500 навчальних курсів. До кінця року завантажать ще 1000;
- також запустили застосунок "Вивчаю. Не чекаю". Він дозволяє в умовах відсутності інтернету учням 1 – 4 класів опановувати контент.