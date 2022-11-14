Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет повідомив, що станом на 14 листопада навчання триває у майже 13 тисячах шкіл. Більшість дітей ходять до навчальних закладів.

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Скільки шкіл працює в Україні

Так, за словами Шкарлета, понад 7,7 тисячі шкіл працюють очно та у змішаному форматі. А понад 5 тисяч – в онлайн-режимі. А це на 1 тисячу менше, ніж на початку листопада.

У цих школах вчиться понад 4,3 мільйона учнів. З них:

️очно – понад 1 мільйон;

️змішано – понад 1,1 мільйона;

онлайн – майже 1,9 мільйона. З них – понад 1 мільйон учнів з Донецької, Запорізької, Луганської, Дніпропетровської, Сумської, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей.

У школах функціонує понад 25 тисяч інклюзивних класів. Там вчиться майже 40 тисяч учнів з особливими потребами.

За словами Шкарлета, в Україні зараз освіту здобуває також понад 167 тисяч учнів-переселенців та майже 95 тисяч школярів із ТОТ.

Скільки дітей вчаться у дитсадках

У майже 9,8 тисячі садочків навчається понад 686 тисяч вихованців. З них:

️очно – майже 350 тисяч;

️дистанційно – понад 255 тисяч;

️змішано – близько 82 тисячі.

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