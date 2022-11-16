Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет во время визита в Днепр сообщил, что в первую очередь планируют восстановить учебные заведения, расположенные вне зоны активных боевых действий. При этом озвучил мнение о необходимости восстановления всех учебных заведений.

Читайте часть школ разрушили русские: как будут учиться дети на освобожденной территории Херсонщины

Нужно ли восстанавливать все уничтоженные Россией украинские учебные заведения

Шкарлет рассказал, что, вероятно, не все разрушенные оккупантами учебные заведения будут восстанавливать. Ведь, по словам министра, это может быть "неэффективно".

В МОН прорабатывают стратегию создания сети "больших опорных школ". Эта сеть будет содержать собственный парк школьных автобусов для подвоза учащихся.

Я не говорю о тотальном сокращении школ. Возможно, некоторые школы и не стоит восстанавливать, поскольку их восстановление в плане расходов будет не столь эффективно. Если сделать определенную большую опорную школу, наполнить ее преподавателями, может, и не нужно восстанавливать,

– отметил глава МОН.

МОН разрабатывает новую стратегию

Министр также рассказал о планах создания на территории таких учебных заведений образовательных хабов. Они будут делиться на:

дошкольное образование;

внешкольное образование;

1 – 4 классы.

Министр при этом уточнил, что МОН разрабатывает стратегию с участием сети опорных школ. Их планируют наполнить хорошими преподавателями и необходимым оборудованием.

Зарубежные доноры направили миллионы на украинские школы

Шкарлет рассказал и о том, что зарубежные доноры, в частности Европейский Союз, выделили Украине 100 миллионов евро на восстановление разрушенных школ. Средства распределят на два транша: 34 и 66 миллионов евро. Прежде всего восстановят учебные заведения, расположенные вне зоны активных боевых действий.

По словам министра, на следующий год запланировали направить 1 миллиард гривен государственной помощи на школьные автобусы. Также – 1,5 миллиарда на безопасность в школах, в том числе на обустройство убежищ.

Как возобновить обучение на деоккупированных территориях: советы МОН

Как сейчас походит обучение в Украине