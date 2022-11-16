Во Львов и Львовскую область также прилетели вражеские ракеты. Перебои со светом повлияли и на учебный процесс.

Важно В одном из областных центров Западной Украины отменили обучение в школах

Как будут учиться школьники во Львове

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что, учитывая сложную ситуацию с электроснабжением, 16 ноября, очного обучения в садах и школах города не будет. Если родителям не с кем будет оставить детей, они могут отдать их в дежурные группы.

Учителя и воспитатели будут работать. Если вам не с кем оставить ребенка, его можно привести в учебное заведение. Детей в заведениях обеспечим перекусом,
– отметил Андрей Садовой.

Ракетная атака на Львов и область

  • Из-за ракетной атаки 15 ноября 80% Львова остались без света, сообщил мэр Львова Андрей Садовой. Из-за отсутствия электроэнергии приостановили подачу тепла. Горячей воды тоже в городе не было.
  • Из-за вражеской атаки пострадал один человек. Он находится в тяжелом состоянии в больнице.
  • Коммунальщики запустили дизель-генераторы.
  • Трамваи и троллейбусы в городе не курсировали. Восстановительные работы начались после завершения тревоги;
  • Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщал, что в регионе сработала система ПВО. Однако оккупанты нанесли и удар по энергетической инфраструктуре Львова.

Ситуация критическая: на Львовщине вводят графики отключения света

Ракетная атака Украины 15 ноября