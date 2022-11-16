Мощность электроэнергии также уменьшат

Энергетики работали всю ночь, чтобы восстановить жителям области электроснабжение. По состоянию на 9 часов утра свет имеется уже во всех населенных пунктах региона.

Где в Украине не будет света: график отключения на 16 ноября

По словам главы ОВА Максима Козицкого, ситуация во Львовской области – критическая.

У нас будут действовать ограничения по мощности, будут действовать графики отключения. Прошу с пониманием отнестись к ситуации,

– заявил Козицкий.

Последствия ракетной атаки по Украине для Львовской области

15 ноября во Львовскую область летели по меньшей мере 10 ракет. Большинство из них удалось сбить силам противовоздушной обороны. Однако были попадания в объекты энергетической инфраструктуры. Из-за этого 2 миллиона местніх жителей остались без электроснабжения.

Кроме того, в результате атаки есть пострадавший. Потерпевшего прооперировали, однако он находится в тяжелом состоянии.

Мэр Львова Андрей Садовой сообщал, что школы и детские сады 16 ноября будут работать в режиме дежурных групп. То есть занятий не будет, однако если родители с кем оставить ребенка, то могут его привести, поскольку воспитатели и учителя будут на работе.

Обратите внимание! Россияне 15 ноября атаковали 15 объектов энергетической инфраструктуры в Украине. Поэтому во многих областях Украины не было света. В Харьковской области электричества вообще не было ни в одном населенном пункте. Чтобы снизить нагрузку на энергосистему, 16 ноября в Украине ввели графики почасовых отключений.

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