Потужність електроенергії також зменшать

Енергетики працювали всю ніч, аби відновити мешканцям області електропостачання. Станом на 9 годину ранку світло є вже у всіх населених пунктах регіону.

До теми Де в Україні не буде світла: графік відключення на 16 листопада

За словами голови ОВА Максима Козицького, ситуація на Львівщині – критична.

У нас будуть діяти обмеження щодо потужності, будуть діяти графіки відімкнення. Прошу з розумінням поставитися до ситуації,

– заявив Козицький.

Наслідки ракетної атаки по Україні для Львівщини

15 листопада на Львівщину летіли щонайменше 10 ракет. Більшість з них вдалося збити силам Протиповітряної оборони. Однак були влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури. Через це 2 мільйони населення області залишилися без електропостачання.

Крім того, унаслідок атаки є постраждалий. Потерпілого прооперували, однак він перебуває у важкому стані.

Мер Львова Андрій Садовий повідомляв, що школи та дитячі садочки 16 листопада працюватимуть у режимі чергових груп. Тобто занять не буде, однак якщо батьки мають з ким залишити дитину, то можуть її привести, адже вихователі та вчителі будуть на роботі.

Зверніть увагу! Росіяни 15 листопада атакували 15 об'єктів енергетичної інфраструктури в Україні. Через це в багатьох областях України не було світла. На Харківщині електропостачання взагалі не було у жодному населеному пункті. Аби зменшити навантаження на енергосистему, 16 листопада в Україні запровадили графіки погодинних відключень.

До теми – що робити коли нема світла, води й газу: відео