Близько 16:00 у Харкові та області пролунало декілька вибухів. Після цього у регіоні зникла електроенергія.

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На Харківщині серйозні проблеми з електроенергією

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, Росія вразила об'єкти інфраструктури у Харкові та Чугуївському районі області.

Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону повідомив про те, що Росія завдала два удари по Харкову ракетами С300, ще чотири – по Чугуївському району.

За його словами, всі ці ракети влучили в об'єкти критичної інфраструктури регіону. Він наголосив, що світла немає у жодному населеному пункті Харківщини.

Ми чітко розуміємо ті пошкодження, які маємо. Світла немає ані в Харкові, ані в жодному населеному пункті області. Зараз наші аварійники вже приступили до аналізу тих пошкоджень, які ми маємо, і ми будемо чітко розуміти, які терміни нам будуть потрібні, щоб ми усунули ці пошкодження,

– сказав він.

Синєгубов додав, що без світла населенню Харкова та області доведеться залишатися як мінімум до ранку. Також повідомляють про перебої з водо- та теплопостачанням.

Поки що вода в нас є, оскільки вона працює по залишковому принципу від того тиску, який ще був. Будемо дивитися. Якщо будемо розуміти, що за 10 –12 годин нам вдасться відновити електропостачання, то ситуація буде стабілізована. Якщо ні, тоді будемо приймати рішення щодо введення "плану Б", щоб запускати насоси водоканалу в аварійному режимі,

– зазначив глава ОВА.

Що відомо про чергову ракетну атаку росіян

15 листопада ворог завдав наймасованішого ракетного удару по Україні з початку повномасштабного вторгнення. Окупанти випустили близько 90 ракет по Україні.

Ті ракети, які влучили в цілі, пошкодили 15 енергооб'єктів у різних регіонах. У наслідок атаки у багатьох містах зникло світло.

Пошкодження енергооб'єктів є різних ступенів, то ж актуальніша інформація буде через кілька годин.

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