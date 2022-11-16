Яка ситуація в Україні зі світлом і де будуть відключення – читайте у матеріалі 24 каналу.

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У Києві ввели екстрені відключення світла

У Києві ще 16 листопада запровадили екстрені відключення світла. Через це графіки відключення довелося скасувати.

Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні,

– наголосили у ДТЕК Київські електромережі.

Тих киян, у яких є світло, закликали максимально його економити.

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У яких областях будуть погодинні відключення

Графік погодинних відключень світла для мешканців Закарпатської області – тут;

– тут; у Запорізькій області відключення розпочали о 00:00 з четвертої черги, з 03:00 – перша черга, з 06:00 – друга, а ще за 3 години – третя. Перевірити, до якої черги належить ваш будинок можна – тут;

відключення розпочали о 00:00 з четвертої черги, з 03:00 – перша черга, з 06:00 – друга, а ще за 3 години – третя. Перевірити, до якої черги належить ваш будинок можна – тут; графік відключення світла для Чернівецької області – тут;

– тут; графік відключення світла для Івано-Франківської області – тут;

– тут; графік відключення світла для Вінницької області – тут;

– тут; графік відключення для Львівської області – тут.

Зверніть увагу! Загалом НЕК "Укренерго" запровадила графіки погодинних відключень по всій Україні. Тому, якщо у вас немає світла, перевірте інформацію на сайті вашого обленерго.



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В Одеській області – екстрені відключення

В Одеській області довелося запровадити екстрені відключення світла. То ж графіки аварійних відключень, які склали раніше, наразі не діють. Енергетики роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію.

На Миколаївщині діють 2 графіки

У Миколаївській області 16 листопада діють графіки й стабілізаційних, і погодинних відключень. Мешканців області поділили на 10 груп й по черзі вимикають світло у кожній. Однак в "Миколаївобленерго" зазначили, що відключення здійснюють оперативно, тому попередити про них чи спрогнозувати тривалість неможливо.

Наразі світла немає у мешканців, які належать до 1 – 4 груп. Перевірити у якій ви групі можна – тут.

Важливо! 15 листопада російська армія атакувала 15 об'єктів енергетичної інфраструктури в Україні. Погодинні відключення світла – це вимушений захід для того, щоб зменшити навантаження на нашу енергосистему.

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