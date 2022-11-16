Какая ситуация в Украине со светом и где будут отключения – читайте в материале 24 канала.
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В Киеве ввели экстренные отключения света
В Киеве еще 16 ноября ввели экстренные отключения света. Поэтому графики отключения пришлось отменить.
Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.
– отметили в ДТЭК Киевские электросети.
Тех киевлян, у которых есть свет, призывали максимально его экономить.
В каких областях будут почасовые отключения
- График почасовых отключений света для жителей Закарпатской области – здесь;
- в Запорожской области отключения начали в 00:00 с четвертой очереди, с 03:00 – первая очередь, с 06:00 – вторая, а еще через 3 часа – третья. Проверить, к какой очереди принадлежит ваш дом можно – здесь;
- график отключения света для Черновицкой области – здесь;
- график отключения света для Ивано-Франковской области – здесь;
- график отключения света для Винницкой области – здесь;
- график отключения для Львовской области – здесь.
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В Одесской области – экстренные отключения
В Одесской области пришлось ввести экстренные отключения света. Так что графики аварийных отключений, которые составили ранее, пока не действуют. Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию.
На Николаевщине действуют 2 графика
В Николаевской области 16 ноября действуют графики и стабилизационных и почасовых отключений. Жителей области разделили на 10 групп и поочередно выключают свет в каждой. Однако в Николаевоблэнерго отметили, что отключения осуществляют оперативно, поэтому предупредить о них или спрогнозировать продолжительность невозможно.
Пока света нет у жителей, принадлежащих к 1 – 4 группам. Проверить в какой вы группе можно – здесь.
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