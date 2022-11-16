Какая ситуация в Украине со светом и где будут отключения – читайте в материале 24 канала.

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В Киеве ввели экстренные отключения света

В Киеве еще 16 ноября ввели экстренные отключения света. Поэтому графики отключения пришлось отменить.

Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.

– отметили в ДТЭК Киевские электросети.

Тех киевлян, у которых есть свет, призывали максимально его экономить.

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В каких областях будут почасовые отключения

График почасовых отключений света для жителей Закарпатской области – здесь;

– здесь; в Запорожской области отключения начали в 00:00 с четвертой очереди, с 03:00 – первая очередь, с 06:00 – вторая, а еще через 3 часа – третья. Проверить, к какой очереди принадлежит ваш дом можно – здесь;

отключения начали в 00:00 с четвертой очереди, с 03:00 – первая очередь, с 06:00 – вторая, а еще через 3 часа – третья. Проверить, к какой очереди принадлежит ваш дом можно – здесь; график отключения света для Черновицкой области – здесь;

– здесь; график отключения света для Ивано-Франковской области – здесь;

– здесь; график отключения света для Винницкой области – здесь;

– здесь; график отключения для Львовской области – здесь.

Обратите внимание! В целом НЭК "Укрэнерго" ввела графики почасовых отключений по всей Украине. Поэтому если у вас нет света, проверьте информацию на сайте вашего облэнерго.



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В Одесской области – экстренные отключения

В Одесской области пришлось ввести экстренные отключения света. Так что графики аварийных отключений, которые составили ранее, пока не действуют. Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию.

На Николаевщине действуют 2 графика

В Николаевской области 16 ноября действуют графики и стабилизационных и почасовых отключений. Жителей области разделили на 10 групп и поочередно выключают свет в каждой. Однако в Николаевоблэнерго отметили, что отключения осуществляют оперативно, поэтому предупредить о них или спрогнозировать продолжительность невозможно.

Пока света нет у жителей, принадлежащих к 1 – 4 группам. Проверить в какой вы группе можно – здесь.

Важно! 15 ноября российская армия атаковала 15 объектов энергетической инфраструктуры в Украине. Почасовые отключения света – это вынужденная мера для того, чтобы уменьшить нагрузку на нашу энергосистему.

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