Какая ситуация в Украине со светом и где будут отключения – читайте в материале 24 канала.

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В Киеве еще 16 ноября ввели экстренные отключения света. Поэтому графики отключения пришлось отменить.

Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.
– отметили в ДТЭК Киевские электросети.

Тех киевлян, у которых есть свет, призывали максимально его экономить.

  • График почасовых отключений света для жителей Закарпатской областиздесь;
  • в Запорожской области отключения начали в 00:00 с четвертой очереди, с 03:00 – первая очередь, с 06:00 – вторая, а еще через 3 часа – третья. Проверить, к какой очереди принадлежит ваш дом можно – здесь;
  • график отключения света для Черновицкой областиздесь;
  • график отключения света для Ивано-Франковской областиздесь;
  • график отключения света для Винницкой областиздесь;
  • график отключения для Львовской областиздесь.


Как разумно пользоваться электроприборами / Инфографика 24 канала

В Одесской области пришлось ввести экстренные отключения света. Так что графики аварийных отключений, которые составили ранее, пока не действуют. Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию.

В Николаевской области 16 ноября действуют графики и стабилизационных и почасовых отключений. Жителей области разделили на 10 групп и поочередно выключают свет в каждой. Однако в Николаевоблэнерго отметили, что отключения осуществляют оперативно, поэтому предупредить о них или спрогнозировать продолжительность невозможно.

Пока света нет у жителей, принадлежащих к 1 – 4 группам. Проверить в какой вы группе можно – здесь.

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