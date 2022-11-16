У Львів та на Львівщину також прилетіли ворожі ракети. Перебої зі світлом вплинули і на навчальний процес.

Важливо В одному з обласних центрів Західної України скасували навчання у школах

Як вчитимуться школярі у Львові

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що з огляду на складну ситуацію з електропостачанням, 16 листопада, очного навчання у садках та школах міста не буде. Якщо батьки не матимуть з ким залишити дітей, можуть віддати їх у чергові групи.