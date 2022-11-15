Так, у Рівному перевіряють повідомлення про вибухівку у школах, ліцеях та гімназіях. На місцях присутні відповідні служби.

Читайте У Львові "замінували" один з університетів

За словами речниці Нацполіції області Марії Юстицької, вибухотехніки та правоохоронці обстежують усі заклади міста. Є інформація, що в одному з них може бути вибухівка.

Водночас начальник управління освіти міста Богдан Турович зазначив, що сьогодні навчання у школах скасували. Батьків просять забрати дітей зі шкіл.

Інформацію підтвердив мер Рівного Олександр Третяк. Він просить батьків зберігати спокій і бути на зв'язку з педагогами.

"Закладена вибухівка": у Львові третій день поспіль "мінують" школи