Так, сьогодні зранку тривожне повідомлення знову отримали львівські правоохоронці. Їм сповістили про замінування одного з університетів міста.

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У Львові "замінували" університет

Анонім повідомив про "мінування" НУ "Львівська політехніка". На місцях працюють правоохоронці. Про це повідомила речниця ГУ Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська.

Вона уточнила, що анонім надіслав на пошту електронний лист. У ньому йшлося про те, що вищезгаданий університет – замінований.

На місце події також виїхали спеціалісти-вибухотехніки, кінологи. Вони обстежують приміщення університету та прилеглі території. Студентів, викладачів та працівників ВНЗ евакуювали.

Слідчі встановлюють особу, яка повідомила про замінування.

До теми Другий день поспіль: у Львові повідомили про масове "замінування" шкіл

У Львові кілька днів поспіль "мінували" навчальні заклади

  • 8 листопада школи Львова отримали повідомлення про "замінування".
  • Повідомлення надійшло о 10:15. Перевіряти інформацію взялися правоохоронці.
  • На місці працювали усі відповідні спецслужби заради безпеки дітей.
  • Як відомо, "мінували" щонайменше три ліцеї і три школи у Львові, а також школу у Винниках.
  • 9 листопада школи та садки міста Лева знову отримали тривожне повідомлення.
  • Анонім сповістив про чергове "замінування" навчальних закладів.
  • Правоохоронці, вибухотехніки та усі екстрені служби перевіряли місця, де ймовірно могли бути вибухові пристрої.
  • Учнів та вчителів евакуювали з навчальних закладів.
  • Близько 10:00 години 10 листопада анонім знову надіслав на пошту поліції електронного листа. У ньому повідомив, що в кількох школах Львова закладена вибухівка.
  • Як встановили правоохоронці після перевірки, повідомлення виявилися фейковими.