Так, сьогодні зранку тривожне повідомлення знову отримали львівські правоохоронці. Їм сповістили про замінування одного з університетів міста.

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У Львові "замінували" університет

Анонім повідомив про "мінування" НУ "Львівська політехніка". На місцях працюють правоохоронці. Про це повідомила речниця ГУ Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська.

Вона уточнила, що анонім надіслав на пошту електронний лист. У ньому йшлося про те, що вищезгаданий університет – замінований.

На місце події також виїхали спеціалісти-вибухотехніки, кінологи. Вони обстежують приміщення університету та прилеглі території. Студентів, викладачів та працівників ВНЗ евакуювали.

Слідчі встановлюють особу, яка повідомила про замінування.

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