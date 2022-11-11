Так, сьогодні зранку тривожне повідомлення знову отримали львівські правоохоронці. Їм сповістили про замінування одного з університетів міста.
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У Львові "замінували" університет
Анонім повідомив про "мінування" НУ "Львівська політехніка". На місцях працюють правоохоронці. Про це повідомила речниця ГУ Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська.
Вона уточнила, що анонім надіслав на пошту електронний лист. У ньому йшлося про те, що вищезгаданий університет – замінований.
На місце події також виїхали спеціалісти-вибухотехніки, кінологи. Вони обстежують приміщення університету та прилеглі території. Студентів, викладачів та працівників ВНЗ евакуювали.
Слідчі встановлюють особу, яка повідомила про замінування.
До теми Другий день поспіль: у Львові повідомили про масове "замінування" шкіл
У Львові кілька днів поспіль "мінували" навчальні заклади
- 8 листопада школи Львова отримали повідомлення про "замінування".
- Повідомлення надійшло о 10:15. Перевіряти інформацію взялися правоохоронці.
- На місці працювали усі відповідні спецслужби заради безпеки дітей.
- Як відомо, "мінували" щонайменше три ліцеї і три школи у Львові, а також школу у Винниках.
- 9 листопада школи та садки міста Лева знову отримали тривожне повідомлення.
- Анонім сповістив про чергове "замінування" навчальних закладів.
- Правоохоронці, вибухотехніки та усі екстрені служби перевіряли місця, де ймовірно могли бути вибухові пристрої.
- Учнів та вчителів евакуювали з навчальних закладів.
- Близько 10:00 години 10 листопада анонім знову надіслав на пошту поліції електронного листа. У ньому повідомив, що в кількох школах Львова закладена вибухівка.
- Як встановили правоохоронці після перевірки, повідомлення виявилися фейковими.