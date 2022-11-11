Да, сегодня тревожное сообщение снова получили львовские правоохранители. Им сообщили о заминировании одного из университетов города.

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Во Львове "заминировали" университет

Аноним сообщил о "минировании" НУ "Львовская политехника". На местах работают правоохранители. Об этом сообщила представитель ГУ Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская.

Она уточнила, что аноним направил на почту электронное письмо. В нем говорилось, что вышеупомянутый университет – заминирован.

На место происшествия выехали специалисты-взрывотехники, кинологи. Они обследуют помещения университета и близлежащие территории. Студентов, преподавателей и работников вуза эвакуировали.

Следователи устанавливают лицо, которое сообщило о заминировании.

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