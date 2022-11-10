Так, сегодня, 10 ноября, правоохранители снова получили сообщение о "заминировании". На этот раз нескольких школ во Львове.
Важно Второй день подряд: во Львове сообщили о массовом "заминировании" школ
Во Львове снова "заминировали" школы
Представитель ГУ Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская подтвердила информацию. По ее словам, на местах работают правоохранители.
Около 10:00 аноним прислал на почту полиции электронное письмо. В нем сообщил, что в нескольких школах Львова заложена взрывчатка.
На место происшествия выехали также специалисты-взрывотехники, кинологи. Они обследуют помещения школ и близлежащие территории.
Следователи устанавливают лицо, которое сообщило о заминировании.
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Во Львове два дня "минировали" школы и сады
- 8 ноября школы Львова также получили сообщение о "заминировании".
- Сообщение поступило в 10:15. Проверять информацию взялись правоохранители.
- Информацию подтвердила представитель полиции Львовской области Светлана Добровольская.
- На месте работали все соответствующие спецслужбы по безопасности детей.
- Как известно, "минировали", по меньшей мере, три лицея и три школы во Львове, а также школу в Винниках.
- 9 ноября школы и сады города Льва снова получили тревожное сообщение.
- Аноним сообщил об очередном "заминировании" учебных заведений.
- Правоохранители, взрывотехники и все экстренные службы проверяли места, где, вероятно, могли быть взрывные устройства.
- Учащихся и учителей эвакуировали из учебных заведений.