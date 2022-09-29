Так сообщают о заминировании школ в нескольких микрорайонах столицы. В этих учебных заведениях дети учатся очно.

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В Киеве "заминировали" школы

Сначала тревожное сообщение о "заминировании" получила школа на Осокорках. Впоследствии – учебные заведения на Троещине и в Печерском районах Киева.

На место происшествия выехали полиция и соответствующие службы.

Видео пока не публикуют ради безопасности детей.

Подтверждения информации о "заминировании" от официальных структур пока нет.

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В Украине – тревожная волна "минирований" школ

Две недели назад несколько школ Киева также получали уведомления о "заминировании". Родителей просили забрать детей с уроков. Для тех, кто учился в этих школах дистанционно, трансляция уроков прервалась. Учителя эвакуировали детей в безопасные места.

В Луцке также эвакуировали детей из крупнейшей школы - Луцкого УВК №26 из-за сообщения о "заминировании" три дня назад. Около недели назад "минировали" школы и в Житомире. Однако эта информация оказалась ложной.