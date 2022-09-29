Так, повідомляють про "замінування" шкіл у кількох мікрорайонах столиці. У цих закладах освіти діти вчаться очно.

Важливо У Львові та Чернігові "замінували" школи: усіх терміново евакуйовують

У Києві "замінували" школи

Спочатку тривожне повідомлення про "замінування" отримала школа на Осокорках. Згодом – заклади освіти на Троєщині та в Печерському районах Києва.

На місце події вже виїхали поліція та відповідні служби.

Відео поки не публікують заради безпеки дітей.

Підтвердження інформації щодо "замінування" від офіційних структур поки немає.

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В Україні – тривожна хвиля "мінувань" шкіл

Два тижні тому кілька шкіл Києва також отримували повідомлення про "замінування". Батьків просили забрати дітей з уроків. А для тих, хто вчився у цих школах дистанційно, трансляція уроків перервалася. Вчителі евакуювали дітей у безпечні місця.

У Луцьку також евакуйовували дітей із найбільшої школи - Луцького НВК №26 через повідомлення про "замінування" три дні тому.

Близько тижня тому "мінували" школи і в Житомирі. Однак ця інформація виявилася неправдивою.

Також тривожне повідомлення не так давно отримали і в кількох школах Львова та Чернігова. Дітей через "замінування" евакуювали із цих закладів освіти.