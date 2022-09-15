Повідомлення про "замінування" заклади освіти отримали сьогодні, 15 вересня, близько 14 години. На місці працюють відповідні служби.

Важливо "Не пускайте дітей до шкіл": Андрющенко попередив про можливу цинічну провокацію у Маріуполі

Львівські навчальні заклади "замінували"

В управлінні освіти Львівської міської ради наголосили, що у школах діють згідно з протоколом. Так, евакуюють учнів та повідомляють батьків про ситуацію. Навчальні заклади та прилеглі території обстежують вибухотехніки.

Що кажуть у поліції

У пресслужбі поліції Львівщини підтвердили інформацію про замінування в коментарі 24 каналу. Там уточнили, що 15 вересня отримали повідомлення про замінування кількох навчальних закладів Львова. Зараз на місці працюють вибухотехніки і фахівці відповідних служб. Вони роблять усе необхідне, аби убезпечити дітей.

Росіяни знищують навчальні заклади в Україні

Росіяни продовжують знищувати українські навчальні заклади. Так, російські ракети перетворили школу та дитячий садок у Лозовій на руїни. Садок, до речі, був найстарішим навчальним закладом міста та єдиним на Авилівському боці. У результаті обстрілу пів тисячі школярів та 80 вихованців садочка залишились без навчальних закладів.

Ризик провокацій у школах Маріуполя

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у Маріуполі окупанти можуть готувати цинічні провокації. Не виключено, що задіють росіяни і місцеві школи. Тож батькам протягом двох-трьох днів радять не відпускати дітей на навчання.

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