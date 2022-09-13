Цієї ночі росіяни знову вдарили ракетами по Харківщині. Цього разу знищили два заклади освіти у Лозовій, повідомив мер цього міста Сергій Зеленський.

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Росіяни знищили школу та дитсадок

Російські ракети перетворили школу та дитячий садок у Лозовій на руїни. Садок, до речі, був найстарішим навчальним закладом міста та єдиним на Авилівському боці, інформують у телеграм-каналі LozovaNews. У результаті обстрілу пів тисячі школярів та 80 вихованців садочка залишились без навчальних закладів.

Окупанти ракетним ударом також пошкодили амбулаторію, приватні домоволодіння й інші будівлі.

Росіяни знищили у Лозовій школу та дитсадок / Фото з телеграм-каналу LozovaNews

Росіяни знищили у Лозовій школу та дитсадок / Фото з телеграм-каналу LozovaNews