Цієї ночі росіяни знову вдарили ракетами по Харківщині. Цього разу знищили два заклади освіти у Лозовій, повідомив мер цього міста Сергій Зеленський.

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Росіяни знищили школу та дитсадок

Російські ракети перетворили школу та дитячий садок у Лозовій на руїни. Садок, до речі, був найстарішим навчальним закладом міста та єдиним на Авилівському боці, інформують у телеграм-каналі LozovaNews. У результаті обстрілу пів тисячі школярів та 80 вихованців садочка залишились без навчальних закладів.

Окупанти ракетним ударом також пошкодили амбулаторію, приватні домоволодіння й інші будівлі.

Росіяни знищили у Лозовій школу та дитсадок / Фото з телеграм-каналу LozovaNews

Росіяни знищили у Лозовій школу та дитсадок / Фото з телеграм-каналу LozovaNews

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Ситуація на Харківщині

Збройні Сили України продовжують успішний контрнаступ та звільняють від російських окупантів на Харківщині нові населені пункти. На півночі області наші воїни вже вийшли до кордону з росією. Окупанти натомість тікають, кидаючи техніку, або потрапляють у полон. Тож росіяни продовжують мститися через поразки на фронті й тероризувати мирних українців. Тому ледь не щодня обстрілюють Харків та Харківську область.

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