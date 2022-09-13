Этой ночью россияне снова ударили ракетами по Харьковщине. В этот раз уничтожили два учебных заведения в Лозовой, сообщил мэр этого города Сергей Зеленский.

Важно Оккупанты в Мариуполе "добивают" украинское образование: книги уничтожают, детей перевели на паек

Россияне уничтожили школу и детсад

Российские ракеты превратили школу и детский сад в Лозовой в руины. Садик, кстати, был старейшим учебным заведением города и единственным на Авиловской стороне, информируют в телеграм-канале. Лозовая News. В результате обстрела пол тысячи школьников и 80 воспитанников садика остались без учебных заведений.

Оккупанты ракетным ударом также повредили амбулаторию, частные домовладения и другие здания.

Россияне уничтожили в Лозовой школу и детсад / Фото из телеграм-канала LozovaNews

Россияне уничтожили в Лозовой школу и детсад / Фото из телеграм-канала LozovaNews