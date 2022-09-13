Этой ночью россияне снова ударили ракетами по Харьковщине. В этот раз уничтожили два учебных заведения в Лозовой, сообщил мэр этого города Сергей Зеленский.
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Россияне уничтожили школу и детсад
Российские ракеты превратили школу и детский сад в Лозовой в руины. Садик, кстати, был старейшим учебным заведением города и единственным на Авиловской стороне, информируют в телеграм-канале. Лозовая News. В результате обстрела пол тысячи школьников и 80 воспитанников садика остались без учебных заведений.
Оккупанты ракетным ударом также повредили амбулаторию, частные домовладения и другие здания.
Россияне уничтожили в Лозовой школу и детсад / Фото из телеграм-канала LozovaNews
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Ситуация в Харьковской области
Вооруженные Силы Украины продолжают успешное контрнаступление и освобождают от российских оккупантов в Харьковской области новые населенные пункты. На севере области наши воины уже вышли к границе с россией. Оккупанты вместо этого сбегают, бросая технику, или попадают в плен. Поэтому россияне продолжают мстить из-за поражений на фронте и терроризировать мирных украинцев. Поэтому ежедневно обстреливают Харьков и Харьковскую область.
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