Сообщения о "заминировании" учебные заведения получили сегодня, 15 сентября, около 14 часов. На месте работают соответствующие службы.

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Львовские учебные заведения "заминировали"

В управлении образования Львовского городского совета отметили, что в школах действуют согласно протоколу. Так, эвакуируют учеников и сообщают родителям о ситуации. Учебные заведения и прилегающие территории обследуют взрывотехники.

Что говорят в полиции

В пресс-службе полиции Львовской области подтвердили информацию о заминировании в комментарии 24 каналу. Там уточнили, что 15 сентября получили сообщение о заминировании нескольких учебных заведений Львова. Сейчас на месте работают взрывотехники и специалисты соответствующих служб. Они делают все необходимое, чтобы обезопасить детей.

Россияне уничтожают учебные заведения в Украине

Россияне продолжают уничтожать украинские учебные заведения. Так, российские ракеты превратили школу и детский сад в Лозовой в руины. Садик, кстати, был старейшим учебным заведением города и единственным на Авиловской стороне. В результате обстрела полтысячи школьников и 80 воспитанников садика остались без учебных заведений.

Риск провокаций в школах Мариуполя

Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в Мариуполе оккупанты могут готовить циничные провокации. Не исключено, что задействуют россияне и местные школы. Поэтому родителям в течение двух-трех дней советуют не отпускать детей на учебу.

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