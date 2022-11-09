Так, в среду, 9 ноября, школы города Льва снова получили тревожное сообщение. Аноним известил об очередном "заминировании" учебных заведений.
Читайте Во Львове "заминировали" школы
Во Львове "заминировали школы"
Сообщение о массовом "заминировании" учебных заведений Львова поступило полицейским.
Правоохранители, взрывотехники и все экстренные службы проверяют места, где вероятно могут быть взрывные устройства.
Учащихся и учителей эвакуируют из учебных заведений.
8 ноября во Львове также "минировали" школы
- 8 ноября школы Львова также получили сообщения о "заминировании".
- Сообщение поступило в 10:15. Проверять информацию взялись правоохранители.
- Информацию подтвердила представитель полиции Львовской области Светлана Добровольская.
- На месте работали все соответствующие спецслужбы ради безопасности детей.
- Как известно, "минировали" не менее трех лицеев и трех школ во Львове, а также школы в Винниках.
На днях "заминировали" школу в Ровно
- 1 ноября 23 школу "заминировали" в Ровно.
- Об этом сообщил городской голова Александр Третьяк. Всех людей с места происшествия эвакуировали.
- На месте работали оперативные службы.
- Отметим, на утро 1 ноября в Ровно и по всей Украине продолжалась воздушная тревога.
К теме В Киеве "заминировали" все школы
Тревожное сообщение получали и в Киеве
- В конце сентября тревожное сообщение о "заминировании" получила и школа на Осокорках.
- Впоследствии – учебные заведения на Троещине и в Печерском районах Киева.
- На месте происшествия работали полиция и соответствующие службы.