Повідомлення про замінування отримали о 10:15. Перевіряти інформацію взялися правоохоронці.

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У Львові "замінували" школи

Інформацію підтвердила речниця поліції Львівської області, Світлана Добровольська, передає "Еспресо.Захід".

Є таке повідомлення, зараз працюють усі відповідні спецслужби заради безпеки дітей,

– наголосила речниця.

Як відомо, "замінували" щонайменше три ліцеї і три школи у Львові, а також школу у Винниках.

У Львові "замінували" школи: дивіться відео

Днями "замінували" школу у Рівному

1 листопада 23 – тю школу "замінували" у Рівному.

Про це повідомив міський голова Олександр Третяк. Усіх людей з місця пригоди евакуювали.

На місці працювали оперативні служби.