Повідомлення про замінування отримали о 10:15. Перевіряти інформацію взялися правоохоронці.

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У Львові "замінували" школи

Інформацію підтвердила речниця поліції Львівської області, Світлана Добровольська, передає "Еспресо.Захід".

Є таке повідомлення, зараз працюють усі відповідні спецслужби заради безпеки дітей,
– наголосила речниця.

Як відомо, "замінували" щонайменше три ліцеї і три школи у Львові, а також школу у Винниках.

У Львові "замінували" школи: дивіться відео

Днями "замінували" школу у Рівному

  • 1 листопада 23 – тю школу "замінували" у Рівному.
  • Про це повідомив міський голова Олександр Третяк. Усіх людей з місця пригоди евакуювали.
  • На місці працювали оперативні служби.
  • Зауважимо, станом на ранок 1 листопада у Рівному та по всій Україні тривала повітряна тривога.

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Тривожне повідомлення отримували й у Києві

  • У кінці вересня тривожне повідомлення про "замінування" отримала і школа на Осокорках.
  • Згодом – заклади освіти на Троєщині та в Печерському районах Києва.
  • На місці події працювали поліція та відповідні служби.