В частности, изменения ввели в учебные заведения Буковины. Они будут действовать 16 ноября.

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Как будут учиться ученики и студенты на Буковине

Из-за ракетных атак россиян на Украину 16 ноября все школы Буковины будут работать дистанционно Такое решение приняла во время заседания областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.