Заклади освіти змушені вносити зміни у процес навчання через перебої з електропостачанням. Зокрема й у Київській області.
Важливо Як працюватимуть школи та садки у Львові після масованого ракетного удару Росії
Як працюватимуть навчальні заклади на Київщині
Навчальні заклади Київської області з 16 листопада до кінця тижня працюватимуть у дистанційному режимі, повідомили у Київській ОВА. Таке рішення ухвалили через масовану ракетну атаку Росії на Україну 15 листопада.
У разі інших змін у навчальному процесі посадовці інформуватимуть додатково. Жителів Київщини просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги та правилами безпеки.
Коли школярі Києва підуть на зимові канікули
Зимові канікули у столичних школах, за словами мера столиці Віталія Кличка, розпочнуться 26 грудня 2022 року. При цьому триватимуть місяць – до 27 січня 2023 року.
У цей час школи опалюватимуть в мінімальному режимі для підтримки системи опалення. Вчителі, за бажанням, можуть піти на час канікул в оплачувану відпустку,
– уточнив мер Києва.
У випадку надзвичайної ситуації у місті частину шкіл використовуватимуть для роботи пунктів обігріву.
Навчальний рік триватиме в столичних школах до 1 липня.
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Ракетна атака на Київщину 15 листопада
- Удень 15 листопада Росія вдарила ракетами по низці регіонів. За словами речника повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, війська РФ випустили понад 80 ракет по Україні.
- Під час повітряної тривоги у Києві в Печерському районі пролунали вибухи. Мер Віталій Кличко повідомив про влучання ракет у житлові будинки.
- ППО збила 18 ракет з 21 довкола Києва, які запустила Росія вдень 15 листопада.
- Глава Міністерства енергетики Україні Герман Галущенко заявив, що 15 листопада Росія здійснила наймасованіший обстріл енергосистеми з початку війни. Наслідки можуть бути для сусідніх держав.