Учреждения вынуждены вносить изменения в процесс обучения из-за перебоев с электроснабжением. В том числе и в Киевской области.
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Как будут работать учебные заведения в Киевской области
Учебные заведения Киевской области с 16 ноября по конец недели будут работать в дистанционном режиме, сообщили в Киевской ОВА. Такое решение было принято из-за массированной ракетной атаки России на Украину 15 ноября.
В случае других изменений в учебном процессе должностные лица будут информировать дополнительно. Жителей Киевщины просят не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и правилами безопасности.
Когда школьники Киева уйдут на зимние каникулы
Зимние каникулы в столичных школах, по словам мэра столицы Виталия Кличко, начнутся 26 декабря 2022 года. При этом будет длиться месяц – до 27 января 2023 года.
В это время школы будут отапливаться в минимальном режиме для поддержки системы отопления. Учителя, по желанию, могут уйти на время каникул в оплачиваемый отпуск,
– уточнил мэр Киева.
В случае чрезвычайной ситуации в городе часть школ будут использоваться для работы пунктов обогрева.
Учебный год продлится в столичных школах до 1 июля.
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Ракетная атака на Киевщину 15 ноября
- Днем 15 ноября Россия ударила ракетами по ряду регионов. По словам представителя воздушных сил ВСУ Юрия Игната, войска РФ выпустили более 80 ракет по Украине.
- Во время воздушной тревоги в Киеве в Печерском районе раздались взрывы. Мэр Виталий Кличко сообщил о попадании ракет в жилые дома.
- ПВО сбило 18 ракет из 21 вокруг Киева, которые запустила Россия днем 15 ноября.
- Глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко заявил , что 15 ноября Россия произвела самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны. Последствия могут быть для соседних стран.