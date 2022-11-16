Учреждения вынуждены вносить изменения в процесс обучения из-за перебоев с электроснабжением. В том числе и в Киевской области.

Важно Как будут работать школы и сады во Львове после массированного ракетного удара России

Как будут работать учебные заведения в Киевской области

Учебные заведения Киевской области с 16 ноября по конец недели будут работать в дистанционном режиме, сообщили в Киевской ОВА. Такое решение было принято из-за массированной ракетной атаки России на Украину 15 ноября.

В случае других изменений в учебном процессе должностные лица будут информировать дополнительно. Жителей Киевщины просят не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и правилами безопасности.

Когда школьники Киева уйдут на зимние каникулы

Зимние каникулы в столичных школах, по словам мэра столицы Виталия Кличко, начнутся 26 декабря 2022 года. При этом будет длиться месяц – до 27 января 2023 года.

В это время школы будут отапливаться в минимальном режиме для поддержки системы отопления. Учителя, по желанию, могут уйти на время каникул в оплачиваемый отпуск,

– уточнил мэр Киева.

В случае чрезвычайной ситуации в городе часть школ будут использоваться для работы пунктов обогрева.

Учебный год продлится в столичных школах до 1 июля.

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Ракетная атака на Киевщину 15 ноября