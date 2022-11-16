Опасную находную обнаружила СБУ. Так, в учебных заведениях оккупанты "оставили" немало боеприпасов.

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В школах Николаевской области нашли мины

Россияне спрятали в одной из школ Николаевской области более 100 мин. Однако забрать не успели – территорию освободили украинские военные.

СБУ при этом изъяла сотни единиц противотанкового вооружения, артиллерийские снаряды и боевые гранаты. Вражеские тайники со взрывчаткой были обустроены на территории больниц.

Также в недавно освобожденном городе Снигиревка Баштанского района только в течение двух дней сотрудники СБУ обнаружили:

свыше 200 танковых снарядов,

️ более 100 мин,

8 артснарядов и боеприпасов для автоматической пушки,

15 выстрелов к противотанковым ракетным комплексам,

️ 13 боевых гранат Ф-1,

4 единицы автоматического оружия, в том числе пулеметы,

️ более 15 тысяч патронов разного калибра.

Средства поражения передали для нужд ВСУ.

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