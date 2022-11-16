Опасную находную обнаружила СБУ. Так, в учебных заведениях оккупанты "оставили" немало боеприпасов.
К теме "В разгар обстрела": в Киевской области дети нашли сбитую ракету и несли ее в школу
В школах Николаевской области нашли мины
Россияне спрятали в одной из школ Николаевской области более 100 мин. Однако забрать не успели – территорию освободили украинские военные.
СБУ при этом изъяла сотни единиц противотанкового вооружения, артиллерийские снаряды и боевые гранаты. Вражеские тайники со взрывчаткой были обустроены на территории больниц.
Также в недавно освобожденном городе Снигиревка Баштанского района только в течение двух дней сотрудники СБУ обнаружили:
- свыше 200 танковых снарядов,
- ️ более 100 мин,
- 8 артснарядов и боеприпасов для автоматической пушки,
- 15 выстрелов к противотанковым ракетным комплексам,
- ️ 13 боевых гранат Ф-1,
- 4 единицы автоматического оружия, в том числе пулеметы,
- ️ более 15 тысяч патронов разного калибра.
Средства поражения передали для нужд ВСУ.
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Ученики принесли в школу ракету во время тревоги
- Глава полиции Киевской области Андрей Небитов рассказал, что в регионе 15 ноября школьники нашли взрывоопасный предмет. При этом решили показать его одноклассникам.
- Так, стражи порядка получили тревожное сообщение от руководителя одного из учебных заведений Бучанского района. Директор подчеркнул, что "за школой дети нашли сбитую ракету и несут показать".
- Руководитель полиции Киевской области при этом подчеркнул: то, что дети во время ракетной угрозы находились на улице, а взрослые открыто игнорировали воздушную тревогу – высшая мера безответственности. Факт, что малыши так легкомысленно обращались со взрывоопасными предметами, угрожающими жизни и здоровью, просто шокирует.
- Он напомнил, что и родители, и воспитатели, и администрация учебных заведений безусловно ответственны за жизнь и здоровье детей.