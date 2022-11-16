Глава полиции Киевской области Андрей Небитов рассказал детали инцидента. При этом подчеркнул, что такое поведение учащихся шокирует.
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Учащиеся принесли в школу ракету во время тревоги
Небитов сообщил, что в разгар вчерашнего массированного обстрела Киевщины правоохранители получили тревожное сообщение от руководителя одного из учебных заведений Бучанского района. Директор подчеркнул, что "по школе дети нашли сбитую ракету и несут показать".
То, что дети во время ракетной угрозы находились на улице, а взрослые открыто игнорировали воздушную тревогу – высшая мера безответственности. Факт, что малыши так легкомысленно обращались со взрывоопасными предметами, угрожающими жизни и здоровью, просто шокирует,
– подчеркнул глава полиции Киевщины.
Он напомнил, что и родители, и воспитатели, и администрация учебных заведений безусловно ответственны за жизнь и здоровье детей. При этом, по словам Небитова, учиться быть послушными и соблюдать правила поведения нужно в семье. Тем более сейчас, когда угроза вражеских атак может подстерегать каждый миг практически повсюду.
Как будут работать учебные заведения в Киевской области
- Учебные заведения Киевской области с 16 ноября по конец недели будут работать в дистанционном режиме, сообщили в Киевской ОВА.
- Такое решение было принято из-за массированной ракетной атаки России на Украину 15 ноября.
- В случае других изменений в учебном процессе должностные лица будут информировать дополнительно. Жителей Киевщины просят не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и правилами безопасности.
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Ракетная атака на Киевщину 15 ноября
- Днем 15 ноября Россия ударила ракетами по ряду регионов. По словам представителя воздушных сил ВСУ Юрия Игната, войска РФ выпустили более 80 ракет по Украине.
- Во время воздушной тревоги в Киеве в Печерском районе раздались взрывы. Мэр Виталий Кличко сообщил о попадании ракет в жилые дома.
- ПВО сбило 18 ракет из 21 вокруг Киева, которые запустила Россия днем 15 ноября.
- Глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко заявил , что 15 ноября Россия произвела самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны. Последствия могут быть для соседних стран.