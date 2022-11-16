Глава полиции Киевской области Андрей Небитов рассказал детали инцидента. При этом подчеркнул, что такое поведение учащихся шокирует.

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Учащиеся принесли в школу ракету во время тревоги

Небитов сообщил, что в разгар вчерашнего массированного обстрела Киевщины правоохранители получили тревожное сообщение от руководителя одного из учебных заведений Бучанского района. Директор подчеркнул, что "по школе дети нашли сбитую ракету и несут показать".

То, что дети во время ракетной угрозы находились на улице, а взрослые открыто игнорировали воздушную тревогу – высшая мера безответственности. Факт, что малыши так легкомысленно обращались со взрывоопасными предметами, угрожающими жизни и здоровью, просто шокирует,

– подчеркнул глава полиции Киевщины.

Он напомнил, что и родители, и воспитатели, и администрация учебных заведений безусловно ответственны за жизнь и здоровье детей. При этом, по словам Небитова, учиться быть послушными и соблюдать правила поведения нужно в семье. Тем более сейчас, когда угроза вражеских атак может подстерегать каждый миг практически повсюду.

Как будут работать учебные заведения в Киевской области

Учебные заведения Киевской области с 16 ноября по конец недели будут работать в дистанционном режиме, сообщили в Киевской ОВА.

Такое решение было принято из-за массированной ракетной атаки России на Украину 15 ноября.

В случае других изменений в учебном процессе должностные лица будут информировать дополнительно. Жителей Киевщины просят не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и правилами безопасности.

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