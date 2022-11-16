Однако форму обучения учащихся в городе Льва снова меняют. Да, дети возвращаются за парты школ и садиков.

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Когда школьники возвращаются к очной учебе

Мэр Львова Андрей Садовый во время брифинга 16 ноября сообщил , что с завтрашнего дня, 17 ноября, школы и садики города снова будут работать в очном режиме.

Завтра дети должны идти в школу. Сегодня школы и садики работают в дежурном режиме. А с завтрашнего дня – полноценная учеба,
– заметил городской голова Львова.

Садовый подчеркнул, что нужно использовать каждый день.

Как учатся школьники во Львове 16 ноября

  • Мэр Львова Андрей Садовый сообщил , что, учитывая сложную ситуацию с электроснабжением, 16 ноября, очного обучения в садах и школах города не будет.
  • Если родители не с кем оставить детей, могут отдать их в дежурные группы. Учителя и воспитатели будут работать.

Какая ситуация во Львове

  • Мэр Львова Андрей Садовый рассказал о ситуации в городе по состоянию на 8:00 утра 16 ноября.
  • По его словам, возобновили электроснабжение почти во всем городе.
  • Подачу воды и отопления возобновили. Вода горячая и холодная.
  • На маршруты выехало 57 трамваев и 59 троллейбусов. Еще дополнительно выпущено 15 автобусов, чтобы обеспечить нормальную работу общественного транспорта.
  • 30% светофоров в городе уже работает. Не забывайте о правилах дорожного движения и соблюдайте безопасную скорость.

Как сейчас идет обучение в Украине

  • Россия массированно атаковала Украину ракетами 15 ноября.
  • Через террор агрессора претерпел изменения и процесс обучения в учебных заведениях нашего государства.
  • Учебные заведения Киевской области с 16 ноября по конец недели будут работать в дистанционном режиме, сообщили в Киевской ОВА. В случае других изменений в учебном процессе должностные лица будут информировать дополнительно.
  • Из-за ракетных атак россиян на Украину 16 ноября все школы Буковины будут работать дистанционно. Будут продолжать в области онлайн-обучения, областные власти решят и сообщат 16 ноября.