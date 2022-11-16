Однако форму обучения учащихся в городе Льва снова меняют. Да, дети возвращаются за парты школ и садиков.

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Когда школьники возвращаются к очной учебе

Мэр Львова Андрей Садовый во время брифинга 16 ноября сообщил , что с завтрашнего дня, 17 ноября, школы и садики города снова будут работать в очном режиме.

Завтра дети должны идти в школу. Сегодня школы и садики работают в дежурном режиме. А с завтрашнего дня – полноценная учеба,

– заметил городской голова Львова.

Садовый подчеркнул, что нужно использовать каждый день.

Как учатся школьники во Львове 16 ноября

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил , что, учитывая сложную ситуацию с электроснабжением, 16 ноября, очного обучения в садах и школах города не будет.

Если родители не с кем оставить детей, могут отдать их в дежурные группы. Учителя и воспитатели будут работать.

Какая ситуация во Львове

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал о ситуации в городе по состоянию на 8:00 утра 16 ноября.

По его словам, возобновили электроснабжение почти во всем городе.

Подачу воды и отопления возобновили. Вода горячая и холодная.

На маршруты выехало 57 трамваев и 59 троллейбусов. Еще дополнительно выпущено 15 автобусов, чтобы обеспечить нормальную работу общественного транспорта.

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