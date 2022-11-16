Однак форму навчання у місті Лева знову змінюють. Так, діти повертаються за парти шкіл та садочків.

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Коли діти повертаються до очного навчання

Мер Львова Андрій Садовий під час брифінгу 16 листопада повідомив, що від завтра, 17 листопада, школи та садочки міста знову працюватимуть в очному режимі.

Завтра діти мають йти до школи. Сьогодні школи та садочки працюють у черговому режимі. А від завтра – повноцінне навчання,

– зауважив міський голова Львова.

Садовий наголосив, що треба використовувати кожен день.

Як вчаться школярі у Львові 16 листопада

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що з огляду на складну ситуацію з електропостачанням, 16 листопада, очного навчання у садках та школах міста не буде.

Якщо батьки не мають з ким залишити дітей, можуть віддати їх у чергові групи. Вчителі та вихователі працюватимуть.

Яка ситуація у Львові

Мер Львова Андрій Садовий розповів про ситуацію у місті станом на 8:00 ранку 16 листопада.

За його словами, відновили електропостачання по майже всьому місту.

Подачу води та опалення відновили. Вода є гаряча та холодна.

На маршрути виїхало 57 трамваїв та 59 тролейбусів. Ще додатково випустили 15 автобусів, щоб забезпечити нормальну роботу громадського транспорту.

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