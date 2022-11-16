Очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов розповів деталі інциденту. При цьому наголосив, що така поведінка учнів шокує.

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Учні принесли до школи ракету під час тривоги

Нєбитов повідомив, що у розпал вчорашнього масованого обстрілу Київщини правоохоронці отримали тривожне повідомлення від керівника одного з навчальних закладів Бучанського району. Директор наголосив, що "за школою діти знайшли збиту ракету і несуть показати".

Те, що діти під час ракетної загрози перебували на вулиці, а дорослі відкрито ігнорували повітряну тривогу, – вища міра безвідповідальності. Факт, що малеча так легковажно поводилась із вибухонебезпечними предметами, які загрожують життю і здоров'ю, просто шокує,

– наголосив очільник поліції Київщини.

Він нагадав, що й батьки, і вихователі, і адміністрація навчальних закладів беззаперечно відповідальні за життя і здоров'я дітей. При цьому, за словами Нєбитова, вчитись бути слухняними та дотримуватися правил поведінки треба у родині. Тим більше зараз, коли загроза ворожих атак може чатувати кожної миті практично всюди.

Як працюватимуть навчальні заклади на Київщині

Навчальні заклади Київської області з 16 листопада до кінця тижня працюватимуть у дистанційному режимі, повідомили у Київській ОВА.

Таке рішення ухвалили через масовану ракетну атаку Росії на Україну 15 листопада.

У разі інших змін у навчальному процесі посадовці інформуватимуть додатково. Жителів Київщини просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги та правилами безпеки.

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