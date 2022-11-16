Очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов розповів деталі інциденту. При цьому наголосив, що така поведінка учнів шокує.
Важливо Навчальні заклади Київщини змінили форму навчання: як вчитимуться учні і студенти
Учні принесли до школи ракету під час тривоги
Нєбитов повідомив, що у розпал вчорашнього масованого обстрілу Київщини правоохоронці отримали тривожне повідомлення від керівника одного з навчальних закладів Бучанського району. Директор наголосив, що "за школою діти знайшли збиту ракету і несуть показати".
Те, що діти під час ракетної загрози перебували на вулиці, а дорослі відкрито ігнорували повітряну тривогу, – вища міра безвідповідальності. Факт, що малеча так легковажно поводилась із вибухонебезпечними предметами, які загрожують життю і здоров'ю, просто шокує,
– наголосив очільник поліції Київщини.
Він нагадав, що й батьки, і вихователі, і адміністрація навчальних закладів беззаперечно відповідальні за життя і здоров'я дітей. При цьому, за словами Нєбитова, вчитись бути слухняними та дотримуватися правил поведінки треба у родині. Тим більше зараз, коли загроза ворожих атак може чатувати кожної миті практично всюди.
Як працюватимуть навчальні заклади на Київщині
- Навчальні заклади Київської області з 16 листопада до кінця тижня працюватимуть у дистанційному режимі, повідомили у Київській ОВА.
- Таке рішення ухвалили через масовану ракетну атаку Росії на Україну 15 листопада.
- У разі інших змін у навчальному процесі посадовці інформуватимуть додатково. Жителів Київщини просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги та правилами безпеки.
Читайте У Львові відновлюють навчання у школах і садках: Садовий назвав дату
Ракетна атака на Київщину 15 листопада
- Удень 15 листопада Росія вдарила ракетами по низці регіонів. За словами речника повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, війська РФ випустили понад 80 ракет по Україні.
- Під час повітряної тривоги у Києві в Печерському районі пролунали вибухи. Мер Віталій Кличко повідомив про влучання ракет у житлові будинки.
- ППО збила 18 ракет з 21 довкола Києва, які запустила Росія вдень 15 листопада.
- Глава Міністерства енергетики Україні Герман Галущенко заявив, що 15 листопада Росія здійснила наймасованіший обстріл енергосистеми з початку війни. Наслідки можуть бути для сусідніх держав.