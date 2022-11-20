Про це написав речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров. Він опублікував відео зі знахідками "руского міра".
До теми Скільки території України досі заміновано: в ДСНС вразили відповіддю
"Міна МЛ7 закладена під принтер і ще багато "сюрпризів" знайшли під час розмінування будівлі СБУ в Херсоні. Міни були майже в кожному кабінеті", – розповів Назаров.
Розмінування у Херсоні: дивіться відео
Яку вибухівку залишають росіяни
Речник зазначив, що деякі з залишених мін неможливо переносити для знищення. Відтак, розмінування неможливе.
Єдиний вихід – це підрив замінованої споруди, – сказав Назаров.
ДСНС працюють на Херсонщині
Голова ДСНС України Сергій Крук раніше розповів, що територія Херсонської області замінована на приблизно 7 тисяч квадратних кілометрів. Через це у регіоні працюють і рятувальники із Заходу країни. Вони обстежують дороги, об'єкти, взаємодіють з енергетиками,
"Виконуються всі поставлені задачі, основні з яких – це запуск систем життєзабезпечення та надання допомоги громадянам", – сказав голова ДСНС.
Зверніть увагу – ситуація на звільненій Херсонщині: дивіться відео
Що відбувається на Херсонщині: останні новини
- Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів, що росіяни розграбували область та спричинили гуманітарну кризу.
- За словами Соболевського, у Херсоні запрацювали медичні заклади, фахівці відновили енергозабезпечення у базових лікарнях.
- Також 20 листопада у Херсоні почав працювати супермаркет АТБ. Анонсували відкриття ще кількох.
- У селищі міського типу Білозерка ворог вдарив по людях, які стояли біля гуманітарної точки у черзі по хліб.