Про це 24 каналу розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. До Херсона вже повертаються українські компанії.

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Зокрема, у місті відкрили перший супермаркет після звільнення, який вже приймає клієнтів.

Вже немає такої гуманітарної кризи, яку створили російські окупанти в Херсоні та інших громадах. Однак росіяни сильно пограбували Херсонщину та обласний центр,

– зазначив Соболевський.

Ситуація в деокупованому Херсоні

У місті вже практично повноцінно працюють медичні заклади. Фахівцям вдалося відновити енергозабезпечення у базових лікарнях. Також у Херсоні відновили подачу газу. Водночас ще є проблеми зі зв'язком.

Насправді з кожним днем зв'язок стає все кращим, тому що щодня встановлюються додаткові базові станції. Але повністю ми розв'яжемо це питання, коли поновимо повноцінне енергозабезпечення Херсона,

– розповів Соболевський.

Він додав, що також тривають роботи з розмінування деокупованих територій.

"Зараз найголовніше завдання обласної влади – зробити усе для того, щоб максимально швидко повернути людям комфортне життя", – наголосив Соболевський.

Настрої херсонців після звільнення міста

За словами першого заступника голови Херсонської облради, попри відсутність електроенергії та води, херсонці дуже радіють поверненню української влади.

Настрій у людей просто фантастичний. Всі говорять про те, що нехай нічого в нас не буде, але ми будемо вільними. Страшна російська окупація – це найкращі ліки проти будь-яких симпатій до Росії,

– наголосив він.

За словами Соболевського, за час окупації російські загарбники чинили жахливі речі на Херсонщині.

"Правоохоронці скоро нададуть статистику, вона дуже страшна. Стільки людей було закатовано, стільки людей стали жертвами цього "руського миру", – сказав перший заступник голови Херсонської облради.

Що відбувається на окупованих територіях Херсонщини

Як зазначив Соболевський, дуже складною залишається ситуація на тих територіях області, які ще окуповані росіянами. Окупанти продовжують проводити депортацію людей. Також росіяни розграбовують окуповані міста і села.

Мародерство вже досягнуло таких масштабів, що навіть сама окупаційна влада забороняє виїзд за територію Херсонщини вантажівок без окремого дозволу,

– розповів перший заступник голови Херсонської облради.

Як пояснив Соболевський, це пов'язано з тим, що російські солдати фурами вивозять награбоване майно як державних, комунальних та приватних підприємств, так і просто фізичних осіб.

Влада закликає херсонців не поспішати з поверненням додому

Він додав, що влада робить усе можливе, аби якомога швидше повернути звільнені території до нормального життя. Попри це, повертатися в деокуповані населені пункти поки що небезпечно через низку факторів.

На Херсонщині ще триває розмінування.

Росіяни продовжують обстрілювати деокуповані території, зокрема Херсон. За словами Соболевського, окупанти стріляють по житлових будинках та гуманітарних об'єктах. Він додав, що обстріли триватимуть, поки ЗСУ повністю не звільнять всю територію Херсонщини.

Інфраструктура регіону ще перебуває у критичному стані. Хоча фахівці активно її відновлюють, однак владі потрібен час, аби створити безпечні та комфортні умови.

Перший заступник голови Херсонської облради звернувся до херсонців, які виїхали за межі області, з проханням відтермінувати повернення додому.

Я чудово розумію, що хочеться якнайшвидше повернутися додому. Однак безпекова ситуація дуже складна. Тому я вас дуже прошу: не поспішайте поки що повертатися до Херсона на постійне проживання. Ще зарано,

– наголосив Соболевський.

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