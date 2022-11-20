Об этом 24 каналу рассказал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. В Херсон уже возвращаются украинские компании.

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В частности, в городе открыли первый супермаркет после освобождения, который уже принимает клиентов.

Уже нет такого гуманитарного кризиса, созданного российскими оккупантами в Херсоне и других общинах. Однако россияне сильно ограбили Херсонщину и областной центр,

– отметил Соболевский.

Ситуация в деоккупированном Херсоне

В городе уже практически полноценно работают медицинские заведения. Специалистам удалось восстановить энергообеспечение в базовых больницах. Также в Херсоне возобновили подачу газа. В то же время, еще есть проблемы со связью.

На самом деле с каждым днем связь становится все лучше, потому что каждый день устанавливаются дополнительные базовые станции. Но полностью мы решим этот вопрос, когда восстановим полноценное энергообеспечение Херсона,

– рассказал Соболевский.

Он добавил, что также продолжаются работы по разминированию деоккупированных территорий.

"Сейчас самая главная задача областной власти – сделать все для того, чтобы максимально быстро вернуть людям комфортную жизнь", – подчеркнул Соболевский.

Настроения херсонцев после освобождения города

По словам первого заместителя председателя Херсонского облсовета, несмотря на отсутствие электроэнергии и воды, херсонцы очень радуются возвращению украинской власти.

Настроение у людей просто фантастическое. Все говорят о том, что пусть ничего у нас не будет, но мы будем свободны. Страшная российская оккупация – это лучшее лекарство против любых симпатий к России,

– подчеркнул он.

По словам Соболевского, за время оккупации российские захватчики совершали ужасные вещи в Херсонской области.

"Правоохранители скоро предоставят статистику, она очень страшная. Столько людей было замучено, столько людей стали жертвами этого "русского мира", – сказал первый заместитель председателя Херсонского облсовета.

Что происходит на оккупированных территориях Херсона

Как отметил Соболевский, очень сложной остается ситуация на тех территориях области, которые еще оккупированы россиянами. Оккупанты продолжают проводить депортацию людей. Также россияне разграбляют оккупированные города и села.

Мародерство уже достигло таких масштабов, что даже сами оккупационные власти запрещают выезд за территорию Херсонщины грузовиков без отдельного разрешения,

– рассказал первый заместитель председателя Херсонского облсовета.

Как объяснил Соболевский, это связано с тем, что российские солдаты фурами вывозят награбленное имущество как государственных, коммунальных и частных предприятий, так и физических лиц.

Власти призывают херсонцев не торопиться с возвращением домой

Он добавил, что власть делает все возможное, чтобы как можно скорее вернуть освободившиеся территории к нормальной жизни. Несмотря на это, возвращаться в деоккупированные населенные пункты пока опасно из-за ряда факторов.

В Херсонской области еще продолжается разминирование.

Россияне продолжают обстреливать деоккупированные территории, в частности, Херсон. По словам Соболевского, оккупанты стреляют по жилым домам и гуманитарным объектам. Он добавил, что обстрелы будут продолжаться, пока ВСУ полностью не освободят всю территорию Херсонщины.

Инфраструктура региона еще находится в критическом состоянии. Хотя специалисты активно ее восстанавливают, однако властям нужно время, чтобы создать безопасные и комфортные условия.

Первый заместитель председателя Херсонского облсовета обратился к выехавшим за пределы области херсонцам с просьбой отсрочить возвращение домой.

Я прекрасно понимаю, что хочется поскорее вернуться домой. Однако ситуация с безопасностью очень сложная. Поэтому я вас очень прошу: не спешите пока возвращаться в Херсон на постоянное проживание. Еще рано,

– подчеркнул Соболевский.

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