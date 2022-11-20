Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Ранее сообщалось о том, что в Херсонской области оккупанты пытали даже подростков.

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Оккупанты устроили пыточные в Новой Каховке

Хлань отметил, что после деоккупации левобережья Херсона мы увидим еще больше преступлений россиян. В частности, в помещении СБУ Новой Каховки создали центр незаконного удержания людей, куда свозили их со всей области. Людям надевали на голову мешок, связывали руки и 1,5 – 2 часа (столько ехать в Новую Каховку фактически из любой точки Херсонщины) везли в тюрьмы.

Человек бился головой по кузову, пока доезжал до Новой Каховки. Тогда их бросали в камеры, где рядом пытали других людей. В среднем это длилось 2 – 3 суток,

– заметил депутат Херсонского областного совета.

Он добавил, что после того, как человек обессиливался, был без еды, его отводили на допрос. Там требовали признать какие-то непонятные вещи, после того признать, что он осуждает украинскую власть и приветствует российскую.

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Много обысков и задержаний

По словам депутата Херсонского областного совета, впоследствии такие места распространились по всему райотделению полиции. Поэтому на Херсонщине увеличилось количество доносов, а за любым доносом следовали абсолютно безосновательные обыски и аресты. При лучшем стечении обстоятельств людей держали в камерах от 3 до 5 суток и отпускали.

"В худшем, как мы видим Николаенко, мэр Херсона, Бабич, мэр Голой Пристани, до сих пор неизвестно, где они находятся и что с ними происходит. Впереди мы увидим еще много уголовных дел, потому что Национальная полиция уже возбудила более 300 уголовных дел. Их будет еще больше, потому что россияне продолжают совершать преступления против украинцев", – подчеркнул Хлань.

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