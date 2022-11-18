Ведь впервые после многомесячной оккупации Херсона Укрзализныця отправила в город поезд. Он будет курсировать в южный город из столицы уже вечером 18 ноября.
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Где в Херсоне уже есть вода
Глава Херсонской ОВА сообщил о возобновлении водоснабжения на железнодорожном вокзале города. По его словам, впоследствии вода появится и в квартирах жильцов близлежащих домов.
Всего водоснабжение будет восстановлено 900 абонентам.
Какая ситуация в Херсонской области
- 17 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов рассказал, что нашим защитникам и защитницам удалось выйти на рубеж на правом берегу Днепра.
- Херсонцы рассказывают, что российские захватчики пытаются найти еду, ищут вещи, чтобы переодеться и скрыться. Довольно часто они сами себя выдают, поскольку не знают ни местности, ни здешнего уклада жизни.
- СБУ в Херсоне занимается отловом тех, кто считал, что "Россия здесь навсегда". Как отметил политолог Алексей Голобуцкий, помощь местных жителей позволит ускорить этот процесс.
- Оккупанты на Херсонщине покинули руины, ведь уничтожали все, что только могли. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после своего визита в регион.
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