Ведь впервые после многомесячной оккупации Херсона Укрзализныця отправила в город поезд. Он будет курсировать в южный город из столицы уже вечером 18 ноября.

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Где в Херсоне уже есть вода

Глава Херсонской ОВА сообщил о возобновлении водоснабжения на железнодорожном вокзале города. По его словам, впоследствии вода появится и в квартирах жильцов близлежащих домов.

Всего водоснабжение будет восстановлено 900 абонентам.

Какая ситуация в Херсонской области

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