Адже вперше після багатомісячної окупації Херсону Укрзалізниця відправила до міста потяг. Він курсуватиме до південного міста зі столиці уже ввечері 18 листопада.

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Де в Херсоні вже є вода

Голова Херсонської ОВА повідомив про відновлення водопостачання на залізничному вокзалі міста. За його словами, згодом вода з'явиться і у квартирах мешканців будинків, що розташовані поряд.

Загалом водопостачання відновлять 900 абонентам.

Яка ситуація на Херсонщині

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