Адже вперше після багатомісячної окупації Херсону Укрзалізниця відправила до міста потяг. Він курсуватиме до південного міста зі столиці уже ввечері 18 листопада.

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Де в Херсоні вже є вода

Голова Херсонської ОВА повідомив про відновлення водопостачання на залізничному вокзалі міста. За його словами, згодом вода з'явиться і у квартирах мешканців будинків, що розташовані поряд.

Загалом водопостачання відновлять 900 абонентам.

Зауважте! Після звільнення Херсона з'являється все більше інформації про те, як росіяни тероризували місцеве населення. Нещодавно Дмитро Лубінець розповів про масштаби катувань окупантів на Херсонщині. За його словами, в Херсоні уже виявлені дві катівні, де піддавали тортурам десятки людей.

Яка ситуація на Херсонщині

17 листопада заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов розповів, що нашим захисникам і захисницям вдалося вийти на рубіж на правому березі Дніпра.

Херсонці розповідають, що російські загарбники намагаються знайти їжу, шукають речі, аби перевдягтись та втекти. Досить часто вони самі ж себе видають, оскільки не знають ані місцевості, ані тутешнього устрою життя.

СБУ у Херсоні займається виловом тих, хто вважав, що "Росія тут назавжди". Як зазначив політолог Олексій Голобуцький, допомога місцевих мешканців дозволить пришвидшити цей процес.

Окупанти на Херсонщині залишили руїни, адже нищили все, що лише могли. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський після свого візиту до регіону.

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