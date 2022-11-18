Адже вперше після багатомісячної окупації Херсону Укрзалізниця відправила до міста потяг. Він курсуватиме до південного міста зі столиці уже ввечері 18 листопада.
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Де в Херсоні вже є вода
Голова Херсонської ОВА повідомив про відновлення водопостачання на залізничному вокзалі міста. За його словами, згодом вода з'явиться і у квартирах мешканців будинків, що розташовані поряд.
Загалом водопостачання відновлять 900 абонентам.
Яка ситуація на Херсонщині
- 17 листопада заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов розповів, що нашим захисникам і захисницям вдалося вийти на рубіж на правому березі Дніпра.
- Херсонці розповідають, що російські загарбники намагаються знайти їжу, шукають речі, аби перевдягтись та втекти. Досить часто вони самі ж себе видають, оскільки не знають ані місцевості, ані тутешнього устрою життя.
- СБУ у Херсоні займається виловом тих, хто вважав, що "Росія тут назавжди". Як зазначив політолог Олексій Голобуцький, допомога місцевих мешканців дозволить пришвидшити цей процес.
- Окупанти на Херсонщині залишили руїни, адже нищили все, що лише могли. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський після свого візиту до регіону.
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